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01.06.2021 12:40

Автобусы купят в лизинг

Муниципалитеты СЗФО обновят пассажирский транспорт за счет нацпроекта и собственных ресурсов
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 118(8469)
В Вологодской области вышли на линию новые автобусы, купленные в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД). Череповец стал единственным представителем Северо-Запада в списке агломераций, которые в этом году обновят общественный транспорт за счет средств БКД.

Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях", который является частью национального проекта. Планируется, что до 2030 года новый транспорт выйдет на линии в 105 городах. В 2021-м конкурсный отбор прошли 13 муниципалитетов, туда поставят более четырехсот автобусов и троллейбусов. На эти цели федеральная казна направит три с половиной миллиарда рублей.

Фото: https://vk.com/spb_today
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Город металлургов и химиков до конца года получит 35 автобусов. 17 из них вышли на городские маршруты в мае. Еще 18 автобусов большого класса приедут в город в третьем квартале. Все транспортные средства работают на газомоторном топливе.

- Это не только экономично, но и безопасно, - подчеркивает заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов. - Содержание вредных веществ значительно ниже допустимых установленных пределов, что особенно актуально для крупных городов. Автобусы, работающие на газовом топливе, - одно из самых перспективных направлений развития автомобильного транспорта общего пользования. Автобусы также доступны для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Федеральная поддержка осуществляется с применением лизингового механизма. Перевозчики из муниципалитетов, прошедших конкурсный отбор, получили право купить автобусы и троллейбусы с 60-процентой скидкой.

Оказаться в числе участников проекта по модернизации общественного транспорта было непросто. От победителей требовалось продемонстрировать высокий уровень развития пассажирской транспортной сферы по нескольким критериям. К примеру, федеральная комиссия учитывала наличие в автобусах бесконтактных систем оплаты проезда, организацию выделенных полос движения, строгое соблюдение расписания.

Реализация мероприятий по обновлению подвижного состава городского пассажирского транспорта в рамках нацпроекта стартовала еще в прошлом году. Тогда 14 агломераций, прошедшие конкурсный отбор, получили 654 транспортных средства.

Среди получателей поддержки также оказался Череповец. В общей сложности благодаря дорожному нацпроекту череповецкий автопарк пополнили более полусотни новых единиц общественного транспорта.

Фото: iStock
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Агломерации Северо-Запада, не ставшие участниками нового федерального проекта, ищут другие ресурсы для модернизации общественного транспорта. К примеру, в Калининграде покупка новых транспортных средств планируется в лизинг на условиях регионального и муниципального софинансирования. В этом году в столицу самого западного российского региона приедут сразу 16 новых трамваев. Первый из них ожидают в конце августа, остальные - осенью.

А в Санкт-Петербурге на днях одобрили масштабную программу развития городского электротранспорта, которая подразумевает полное обновление трамвайного и троллейбусного парков к 2028 году. Если говорить о промежуточных результатах, почти 500 трамваев и 400 троллейбусов городу предстоит приобрести до 2025 года.

Кстати, в прошлом году петербургское государственное унитарное предприятие уже провело масштабное обновление троллейбусного парка, закупив 142 единицы подвижного состава. В результате 17 троллейбусов, обладающих достаточными ресурсами для перевозки пассажиров, оказались в Северной столице невостребованными. Их подарили петрозаводскому муниципальному перевозчику. В этом году петербургский транспорт вышел на линию в столице Карелии.

Прямая речь

Алексей Бакирей, директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России:

- Мероприятия, которые проводятся в 2020-2021 годах в рамках нацпроекта, станут ориентиром для формирования мер поддержки в последующих годах, но более масштабированно. Сейчас мероприятия касаются только обновления подвижного состава.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Санкт-Петербург

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