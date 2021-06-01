Северные предприниматели стали чаще браться за производство продуктов питания. Резиденты Арктической зоны заявили уже немало проектов по аквакультуре, производству молока и мяса, переработке дикоросов и продовольственной логистике. По прогнозам специалистов, еще больше таких стартапов появится с началом раздачи арктических гектаров. Казалось бы, это слишком рискованный бизнес для районов, куда большую часть продуктов традиционно завозили из более теплых краев. Но современные технологии меняют арктический пищепром, делая его более независимым от завоза.

Продовольственный рынок северных регионов отличают две главные черты. С одной стороны, он располагает уникальными продуктами, за которые готовы хорошо платить жители других субъектов РФ.?Прежде всего это полезные и экологически чистые рыба, оленина, северные ягоды и водоросли. С другой стороны, климат не позволяет Арктике полностью прокормить саму себя. В первую очередь ей нужны свежие овощи, фрукты, говядина и свинина, продукция птицеводства, а чем дальше на Север, тем дороже их привозить. Причем в некоторые отдаленные районы продовольствие можно доставить только по автозимнику или самолетом.

- Без собственного производства продуктов питания арктическим регионам не обойтись, - считает координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников. - Это не только вопрос здоровья местного населения. Такое производство увеличивает внутренний региональный продукт, налоговую базу, создает рабочие места. Если продукцию удается вывозить за пределы региона, возникает особенно заметный экономический эффект.

Специалисты отмечают, что в последнее время на Севере хорошо развивается аквакультура. Так, в Архангельской области почти в два раза выросло производство форели - до 221 тонны в год с девяти рыбоводных хозяйств. При этом заказчики готовы брать любые объемы выращенной рыбы. Во многом рост вызван тем, что аквафермы получают областные субсидии и компенсацию 15 процентов затрат на покупку кормов и посадочного материала. Кроме того, в регионе обследуют водоемы и предлагают бизнесу наиболее подходящие для выращивания рыбы места.

Пищевое производство, как и весь северный бизнес, связано с очень высокими расходами. Поэтому нужны субсидии

В Карелии резидент Арктической зоны открыл сертифицированную ферму по выращиванию мидий на острове в Белом море.

- В этом месте их выращивали еще в советские времена, - отмечает предприниматель Андрей Кячин. - К семидесятым годам производили до тысячи тонн мидий в год, но в те времена не было спроса. Сегодня он есть, сдаем охлажденную продукцию в рестораны, планируем организовать заморозку. На Севере мидия растет долго - четыре года, достигая семи-десяти сантиметров в длину. Но сроки компенсируются особыми вкусовыми качествами и питательными свойствами беломорской мидии. Чтобы все делать правильно, консультируемся с учеными-зоологами. Кроме того, будем выращивать форель и ламинарию. Обычно производители добывают дикие водоросли в море, порой варварским способом. Мы решили пойти другим путем, чтобы сохранить экосистему.

В Китае подобные фермы очень популярны у туристов. Северный предприниматель тоже собирается развивать экотуризм. Одна из главных проблем - труднодоступность территории. Чтобы добраться до нее, надо преодолеть 70 километров по воде или зимой на снегоходах по льду. Ферма может работать круглый год, но весной и осенью, когда навигации уже нет, а лед еще не встал, приходится простаивать по целому месяцу.

Пищевое производство, как и весь северный бизнес, связано с очень высокими расходами. В животноводстве и птицеводстве - на завоз кормов, в тепличном хозяйстве - на отопление. К тому же в Ненецком округе, например, нет грунта, подходящего для выращивания растений. Завозить его пришлось бы по морю или по воздуху - постоянная автодорога в округ из Коми только строится.

Казалось бы, менее подходящего места для овощеводства не придумать. Однако в двух теплицах НАО собирают урожаи огурцов, томатов и всевозможной зелени. В качестве грунта агрономы используют компостную массу из отходов животноводческой фермы, в которую добавляют песок, опилки и удобрения. Регион субсидирует производство овощей из расчета 46 рублей за килограмм. Несмотря на это, местные огурцы продаются дороже привозных, но качество последних оставляет желать лучшего.

Классические теплицы на Севере неэффективны, считают специалисты. Более перспективное направление - вертикальные сити-фермы. Круглогодичный тепличный комплекс построили даже в зоне вечной мерзлоты на Чукотке. Овощи и зелень там выращивают на гидропонике - искусственных средах без почвы - под светоэффективными лампами. Новая технология позволяет увеличивать площади теплиц и объемы производства.

Государство поддерживает такие проекты субсидиями и налоговыми льготами. Это снижает конечную цену продукта, однако она все равно остается высокой: 380 рублей за килограмм огурцов для детских садов и школ, 450 рублей - для розничной торговли. Но стоимость привозных огурцов в два раза выше, так что гидропоника себя оправдывает. Эксперты уверены, что этот метод приживется и в Западной Арктике.

- Перспективен и такой высокотехнологичный способ, как выращивание растений при помощи аквапоники. Он сочетает аквакультуру и гидропонику. При разведении рыбы отходы ее жизнедеятельности становятся питательной средой для растений, - поясняет начальник отдела ВНИРО, кандидат биологических наук Анна Ридигер. - Такое производство пищевой продукции широко практикуется в Германии.

Тем временем

Там, где климат позволяет заниматься классическим растениеводством, на помощь фермерам приходят информационные технологии. На юге Поморья начались пилотные испытания системы мониторинга и пространственного анализа на основе искусственного интеллекта. "Умная" техника измеряет параметры почвы, климата, состояния растений, а специальные программы анализируют эти данные. В итоге можно рассчитать благоприятное время для посадки и даже спрогнозировать урожай.