Явление "Орлеанской девы" на подмостках Мариинского театра было давно ожидаемо. И не только потому, что об этом "предупреждали" концертные исполнения оперы, которая, кстати, написана по заказу Дирекции императорских театров и впервые поставлена именно в Петербурге еще в 1881 году.

Дело в том, что из-за пандемии юбилей Чайковского остался в прошлом году неотпразднованным, а еще красивая партитура, находясь в тени более популярных опер композитора, редко видит свет рампы. За постановку отвечали режиссер Алексей Степанюк и художник Вячеслав Окунев, в заглавной партии певица с прекрасной международной репутацией Екатерина Губанова, за дирижерским пультом Валерий Гергиев.

Этот опус не очень похож на те оперы Чайковского, что любимы и популярны. "Я не думаю, чтобы она была лучшим и наиболее прочувствованным из моих писаний, но мне кажется, это именно та вещь, которая может сделать меня популярным", - полагал автор, но опера жестоко не оправдала надежд. Мощный исторический сюжет Чайковский превратил во французскую grand opera: четыре акта, множество эффектных массовых сцен с хором (что звучал на премьере впечатляюще), вставной балетный дивертисмент, который забавно пытался трансформироваться в канкан, и, по сути, всего два роскошных сольных номера - знаменитая ария с речитативом Иоанны "Да, час настал..." и ее же рассказ "Святой отец, я зовусь Иоанна". В целом же партитура неровная по музыкальному качеству и опера драматургически выстроена как-то неловко и кажется затянутой. Чайковский писал либретто, основываясь на драме Шиллера "Орлеанская дева" в переводе Василия Жуковского.

Тут бы прийти на помощь композитору - предложить какую-нибудь осмысленную концепцию, связывающую эпохи и людей, которые во все времена отстаивают одни и те же ценности и одинаковые испытывают чувства, а героического пафоса, любви и мистики, что так хороши для режиссерского "колдовства", в этой опере и так достаточно. Но Алексей Степанюк избрал уникальный для современного театра стиль абсолютного нейтралитета. Все сценические передвижения артистов в избыточно красивых а-ля исторических костюмах лишь иллюстрировали либретто, подчеркивая его несуразности. Герои остались без характеров, образов и даже судьбы. Они будто рассказчики чужой истории, а сценическое действо оживляло разве что падение мечей с бутафорским грохотом.

Как во всяком репертуарном театре, в Мариинском даже не два, а минимум четыре состава исполнителей. В один из премьерных вечеров Иоанной предстала Екатерина Губанова - обладательница красивого, благородного голоса классно исполнила ключевые номера, в остальном оставив пространства для совершенствования в дебютной для себя партии. Возлюбленная короля Карла VII (Сергей Скороходов) Агнеса Сорель - Елена Стихина, хотя и была практически полностью проигнорирована режиссером, вокально была великолепна: ее завораживающее сопрано легко заполняло зал.

Баритон Алексей Марков в роли Лионеля по-рыцарски благороден и голосом, и выправкой, а Евгений Никитин в роли Тибо д Арка уж слишком брутален. Оркестр под дирижерской палочкой Валерия Гергиева звучал феноменально. Симфонические антракты оборачивались главным событием премьеры. И все те смыслы, что не распознал режиссер, оживали, когда кипела кровавая битва или торжествующе чеканился марш, а сцены аутодафе и танцевального дивертисмента были полны завораживающих своей глубиной нюансов и мистической силой.

Именно оркестр сделал эту премьеру и создал новое эталонное звучание родом из XXI века. И оставалось только вспоминать, что еще недавно в театре ставили спектакли такие мудрецы режиссуры, как Грэм Вик, Дэвид Паунтни, Роберт Карсен, Дмитрий Черняков - те, кто способен быть конгениальным музыкантскому дару Гергиева, говорить с ним на одном языке, создавать интересную, умную и нужную сегодня новую реальность настоящего оперного театра.

Кстати

Вслед за "Орлеанской девой" фестиваль представит еще несколько премьер не самых растиражированных названий. 17 июня на Новой сцене Мариинки появится "Тангейзер" Рихарда Вагнера в постановке Вячеслава Стародубцева, который делал полуконцертную версию оперы для театра два года назад. 26 июня обещана французская премьера - опера "Лакме" Лео Делиба от режиссера и сценографа Изабель Парсьо-Пьери. 11 июля - вечер на музыку Стравинского ("Байка", "Мавра", "Поцелуй феи"), его ставит лауреат "Золотой маски" хореограф Максим Петров. Все премьеры за дирижерским пультом Валерий Гергиев.