Смольный назвал причину ДТП с повисшим на столбе автобусом

Человеческий фактор стал причиной резонансного ДТП на Ленинском проспекте в Петербурге, когда пассажирский автобус протаранил фонарный столб и повис на нем. Об этом сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.

Напомним, в результате ДТП пострадали шесть человек, они находились в салоне автобуса в момент происшествия.

Было установлено, что перед выходом на линию у водителя было два дня выходных. Как обычно, перед началом рабочего дня он прошел предрейсовый осмотр, который не выявил никаких отклонений в состоянии его здоровья. Автобус также был исправен.

Тем не менее ДТП произошло, а перед столкновением со столбом автобус наехал на пешехода. В комтрансе причиной случившегося называют человеческий фактор. Чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем, "Пассажиравтотранс" планирует оборудовать автобусы дополнительными системами безопасности. Также в перспективе перевозчик может внедрить новые системы проверки состояния здоровья водителей: их планируют тестировать на усталость и измерять уровень стресса.