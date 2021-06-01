Предприятия геологоразведки, работающие в высоких широтах, мало интересуются существующими сегодня "арктическими" налоговыми преференциями. Об этом заявил на недавнем совещании министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Эта работа ведется по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина: в октябре 2020 года по итогам рабочего визита в Мурманскую область он поручил представить согласованные предложения по налоговому стимулированию проведения недропользователями геологоразведочных работ в Арктической зоне. Но сегодня ни одно предложение по льготам не привязано ни к одному проекту.

- Иными словами, существуют "виртуальные льготы" к "виртуальным проектам", - подчеркнул Александр Козлов. - Для Арктики нужен иной подход. Нам нужно всем вместе, и обязательно с компаниями, понять, какая помощь от государства действительно нужна. Уполномоченные органы должны оценить, какие проекты в принципе нужны в Арктике, чтобы восполнялась сырьевая база страны, чтобы в бюджет шли доходы.

Для Кольского полуострова этот вопрос особенно актуален, поскольку основу ее экономики составляют предприятия горнодобывающей отрасли. Обнаруженные месторождения рудных и нерудных полезных ископаемых оказались невероятно богатыми, а зачастую и уникальными по своей природе. Например, запасы редкоземельных металлов - тантала, лития, ниобия, бериллия - также превзошли все ожидания. Только объемы лития здесь составляют более половины всех российских запасов, а залежи тантала и ниобия превосходят все известные месторождения на территории России. Также здесь имеются огромные запасы строительного и отделочного камня, гравия, поделочных и полудрагоценных камней. Но из всех известных месторождений Кольского полуострова сегодня в разработке находится лишь небольшая часть, а среди разведанных далеко не для всех сделаны даже оценки запасов.

Ситуацию в геологоразведке сегодня оценивают по-разному. По данным "Анализа рынка геологоразведочных работ в России", подготовленного BusinesStat в 2021 году, в последние годы объемы произведенных геологоразведочных работ росли. Однако на фоне трудностей, которые переживает добывающая отрасль, существенного увеличения инвестиционной активности в ней не ожидается.

Сегодня в разработке находится лишь небольшая часть разведанных запасов

Финансы - это главная проблема геологоразведки, убежден научный руководитель кафедры геоэкологии Губкинского университета Василий Богоявленский. Сегодня на суше открываются преимущественно мелкие месторождения - в среднем от одного до трех миллионов тонн. Как правило, крупные компании готовы заниматься ими лишь в том случае, если эти месторождения находятся в пределах их лицензионных участков. Ситуация ухудшается и в плане структуры запасов, растет доля трудноизвлекаемых ресурсов.

- Что касается углеводородов, то крупные месторождения открываются преимущественно на шельфе, - отмечает эксперт. - В Арктике это в основном газ. Но его пока достаточно на суше, поэтому шельфовые месторождения - относительно дальнее будущее. Сейчас в мире наблюдается профицит углеводородов, за счет этого сложилась не очень хорошая ценовая конъюнктура. Это объясняется ростом культуры производства, ужесточением экологических требований, сокращением энергопотребления. Для сервисных и геофизических компаний ситуация близка к банкротству.

Вопрос не только в преференциях, способных заинтересовать бизнес. Геологоразведку необходимо восстанавливать как отдельную отрасль, подчеркивает участник технической консультативной группы Экспертного совета по классификации ресурсов ООН Александр Шпильман. Это мнение разделяют и многие другие представители отрасли.

- Если говорить о сервисных геологоразведочных предприятиях, которых привлекают различные заказчики для выполнения работ на разных объектах, то им приходится тяжелее всего - при том что они выполняют большинство геологоразведочных работ по всей стране, - отмечает Андрей Тренин, генеральный директор предприятия "Аркминерал - Ресурс", являющегося оператором проекта по созданию на Кольском полуострове производства диоксида титана, редких и редкоземельных металлов и ториевого концентрата на базе Африкандского месторождения. - Одна из основных проблем для них - устаревший парк оборудования. Чтобы решить эту проблему, необходимо разработать действенные механизмы поддержки, которых пока нет.

По мнению эксперта, необходимо воспользоваться советским опытом, который оказался в свое время весьма эффективным. Государство проводит геологоразведку на неизвестном ранее участке и открывает месторождение. После этого выставляет месторождение на конкурс или аукцион с целью найти недропользователей. Именно на начальном этапе, когда непонятно, есть ли на выбранном участке ресурсы подходящего объема, нужно очень много бурить. Эти работы требуют огромных вложений. Крупные компании, которые уже располагают разрабатываемыми месторождениями, чаще всего предпочитают не рисковать. И если такая стратегия будет продолжаться, не стоит ждать открытия новых провинций полезных ископаемых.

Еще один вариант - развитие юниорских геологоразведочных компаний, работающих на небольших площадях. Если они находят что-то на своих участках, то приобретают преимущественное право приобретения данного актива. Это должно сочетаться с развитием рынка небольших частных инвесторов - этот опыт успешно зарекомендовал себя, например, в Канаде. Работая с этими инвесторами, можно привлекать необходимые суммы для геологоразведки на первом этапе. Но если юниорские компании в России существуют, то механизма привлечения широкого круга инвесторов нет, и его создание - сложный вопрос. Нужны независимая экспертиза проектов и система рейтингов, особые налоговые режимы, привлечение банковских кредитов. Сегодня банки готовы предоставлять средства на геологоразведку под высокие проценты, поскольку в данном случае речь идет о значительных рисках. И преференции действительно должны быть привязаны к конкретным проектам.

Сами льготы не могут быть основой для привлечения инвесторов. Им нужно четкое законодательство и понимание, кто и как может подстраховать компанию, если результаты геологоразведочных работ покажут, что на исследуемом участке ничего нет, считает Андрей Тренин. Чтобы решить проблему системно, необходима отдельная федеральная программа, подразумевающая большую долю государственного участия.

Прямая речь

Василий Богоявленский, научный руководитель кафедры геоэкологии Губкинского университета:

- Сейчас подходящий момент для того, чтобы увеличить государственные вложения в геологоразведку. Геологоразведочные компании, которые сейчас простаивают, будут готовы работать на более благоприятных ценовых условиях. А дальше государство могло бы пускать в оборот разведанные участки, когда они станут востребованными. Когда изменится рынок, государство могло бы уменьшить свою долю в объеме заказанных работ. Например, в США очень большой резерв скважин, пробуренных при благоприятной цене, которые можно быстро запустить. Необходимо определиться со стратегией: либо вкладываться в шельф с очень отдаленной перспективой, либо разведывать новые участки на суше, пускать их в лицензирование и потом возвращать вложенные средства с прибылью. Для Мурманской области это был бы хороший вариант.