На соискание премии Правительства РФ в сфере науки и техники выдвинута разработка Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) - первый российский цифровой комплекс для аэропортов, связывающий в единое информационное пространство для организации взаимодействия различных служб, транспорта и других технических средств, необходимых для обслуживания самолетов. Данный комплекс в настоящее время практически реализован на базе цифровых автолифтов в двенадцати аэропортах России и в аэропорту Минска.

Современный аэропорт - сложнейшая система с большим количеством различных транспортных средств. В крупных аэропортах их более сотни, а подвезти-увезти грузы они должны к измеряющемуся сотнями числу самолетов. Крупный аэропорт обслуживает по 300-500 рейсов в день. Мы, пассажиры, видим только маленькую часть транспортной системы, касающуюся погрузки-разгрузки багажа. На самом деле еще до посадки пассажиров на борт могут быть подвезены самые разные грузы, в том числе бортовое питание, товары для дьюти-фри и прочее, - уточняет Николай Николаевский, старший преподаватель Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ.

Понятно, что вся работа воздушной гавани жестко регламентирована, и каждая задержка рейсов несет за собой экономические потери. На время прилета-отлета влияет большое количество случайных факторов: погода, технические проблемы, внештатные ситуации. Соответственно, нужно быстро перестроить и работу транспортной службы. Сделать это бывает достаточно сложно, "разруливать" ситуацию приходится буквально вручную. Обычная практика: по громкой связи диспетчер объявляет, что такое-то транспортное средство должно прибыть к такому-то самолету. Человеческий фактор чреват ошибками, в результате чего груз может потеряться или улетит не тем рейсом.

Ученые из СПб ФИЦ РАН создали информационно-аналитическую систему, позволяющую оптимизировать функционирование аэропорта в меняющихся условиях (а это погода, сдвиг времени отлета-прилета и прочие факторы) в режиме реального времени.

Алгоритмы, используемые в цифровом комплексе, уже апробированы в военной сфере управления стратегическими объектами

Для разгрузки-загрузки используются интеллектуальные транспортные средства (цифровые автолифты), которые подвозят грузы и поднимают их на борт. Нет, это не роботы, это погрузчики, управляемые водителем. Но каждый цифровой автолифт (автолифты созданы при участии петербургских ученых из названного центра РАН) снабжен комплексом датчиков числом более 50 (среди них сенсоры перегрузки и положения трапа, видеокамеры, системы предотвращения столкновений). Данные передаются в единую информационную систему. То есть четко видно, где и какой автолифт находится. Каждый груз снабжен не только штрих-кодом, как это было раньше, а радиочастотными метками, позволяющими (с помощью считывающего устройства, находящегося на расстоянии) собрать информацию о грузе. Скажем, в этом контейнере находится питание для бизнес-класса, в соседних - для эконом-класса. У самого водителя есть планшет с интерфейсом со всей корректирующейся информацией.

Поступление полного комплекта данных в единую систему позволяет четко отслеживать ситуацию с погрузкой на летном поле, спрогнозировать, сколько техники и куда понадобится, какой автолифт целесообразнее вызвать к конкретному борту.

- Предлагаемая нами интеллектуальная информационно-аналитическая система позволяет автоматизировать управление транспортной системой, задействованной на обслуживании самолетов. Это касается ценных грузов, бортового питания и доставки на борт маломобильных групп пассажиров (инвалидов и пострадавших во время чрезвычайных ситуаций доставляют на борт те же автолифты). Система позволяет оптимизировать работу цифровых автолифтов в постоянно меняющихся условиях, уменьшить время загрузки и в конечном итоге повысить пропускную способность аэропорта, - уточнил Борис Соколов, главный научный сотрудник СПб ФИЦ РАН.

- Алгоритмы, используемые петербургскими учеными в цифровом комплексе, сложнейшие, и они уже апробированы в военной сфере управления стратегическими объектами, - подчеркнул Николай Николаевский.

Примерно подсчитано, какие экономические преимущества дает новая система. По словам разработчиков, на 15 процентов уменьшается время обслуживания самолетов. Время простоя автолифтов снизилось почти на треть. Кстати, благодаря оптимизации аэропорт сможет на 20 процентов сократить само число автолифтов, что в свою очередь уменьшит затраты на их обслуживание.

Как отметил Вячеслав Потехин, доцент Высшей школы киберфизических систем и управления Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, новый комплекс может служить отличным примером внедрения интеллектуальной системы в сферу транспорта.

- Созданная интеллектуальная платформа в виде конкретных информационно-аналитических систем, которые сейчас успешно эксплуатируются в атомной, космической, авиационной отрасли, имеет перспективы в гражданских областях, в том числе в сельском хозяйстве, - подытожил Андрей Ронжин, директор СПб ФИЦ РАН.