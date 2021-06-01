Ученый: Коронавирус останется с нами навсегда

Коронавирусная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2, вряд ли будет окончательно побеждена, сообщает KP.Ru со ссылкой на кандидата медицинских наук, основателя и директора Петербургского медицинского форума Сергея Ануфриева. Правда, по словам эксперта, в перспективе COVID-19 имеет все шансы превратиться в обычную сезонную простуду.

Ануфриев обращает внимание на то, что возбудитель коронавирусной инфекции стремительно мутирует, только в России зарегистрировано свыше 13 тысяч штаммов. Именно поэтому люди, которые переболели COVID-19 несколько месяцев назад, могут заразиться вновь, но уже другим штаммом.

Правда, эта тенденция является, по словам эксперта, скорее позитивной. Коронавирусную инфекцию отличает то, что вирус достаточно легко передается, но и заболевание в большинстве случаев проходит не столь тяжело.

С самого начала пандемии у большинства заболевших фиксировалось легкое течение болезни. Многие о том, что перенесли COVID-19 даже не знали вплоть до момента сдачи теста на антитела.

По оценкам Ануфриева, вирус будет становиться все менее опасным и в перспективе превратится в болезнь, сравнимую с обычным гриппом. Вакцины от гриппа давно разрабатывают с учетом разных штаммов, прививка защищает от основных. Также будет и с коронавирусом.

Правда, эксперт призывает не терять бдительность. Имеющиеся вакцины от коронавируса позволяют предотвратить не саму болезнь, а ее тяжелое течение. Поэтому особенно важно делать прививки людям из групп риска, например, с хроническими заболеваниями. К слову, прививку от гриппа этой категории граждан также советуют делать каждый сезон.