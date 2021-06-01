В Череповце почти в пять раз снизился индекс промышленного загрязнения

За последние десять лет индекс промышленного загрязнения в Череповце снизился с 19 до четырех. Город входит в число самых чистых индустриальных городов страны. Снижение уровня загрязнения произошло благодаря многомиллиардным инвестициям и ряду масштабных инфраструктурных проектов в муниципалитете. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, выступая на первом Всероссийском молодежном форуме "Экосистема", который проходил в Череповце.

Объемы выбросов в этом крупнейшем промышленном центре региона изучаются с особой тщательностью. За последние 25 лет сброс веществ в атмосферу снизился на 120 тысяч тонн, и это при том что объемы производства только росли.

Крупнейшие производители Вологодчины реконструировали системы пылеулавливания, рекуперации, обновили оборудование для очистки воздуха. Общий объем инвестиций компаний в этом направлении превысил 11,5 миллиарда рублей.

Правда, влияние на атмосферу оказывают не только промышленные выбросы, но и автомобильные выхлопы. Для их снижения в регионе модернизируется улично-дорожная сеть. Чтобы разгрузить имеющиеся магистрали, строятся новый мост через Шексну, транспортное кольцо и северная объездная дорога.

Огромное внимание уделяется снижению сброса сточных вод. Вологодская область находится на 14-м месте из 15 по объему сброса сточных вод в бассейн Волги. Регион входит в число субъектов - участников нацпроекта по оздоровлению Волги, главная задача - к 2024 году снизить объем выбросов в два раза.

Многое уже сделано. Так, с 2016 года объем выбросов сократился более чем в два раза - со 147 миллионов кубометров до 67,4. Произошло это в первую очередь благодаря инвестициям в реконструкцию очистных сооружений со стороны крупнейших природопользователей, компании вложили более восьми миллиардов рублей. Сейчас на крупнейших предприятиях города установлены замкнутые системы водоснабжения, которые позволяют экономить воду. В производственном цикле компании используется лишь три процента свежей воды, основной объем приходится на воду, уже циркулирующую в системе заводов.

В самом Череповце прошла масштабная модернизация комплексных очистных сооружений, теперь очищаются все ливневые стоки.

До 2024 года в городе реализуют еще 18 проектов, которые позволят снизить валовые выбросы.

- Мы видим, что предприятия вкладываются в природоохранные мероприятия, стараются обеспечить нулевой ущерб для того, чтобы добавлять Вологодской области, а не отбирать у нее экологический потенциал. Чем больше жители будут уверены, что они живут в привлекательной с точки зрения экологии среде, тем больше будет возобновляться человеческий потенциал. Если экология будет ухудшаться - люди будут просто уезжать, - отметил начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Результаты, как отмечали в ходе форума сами жители Череповца, налицо. Качество воды в городе хорошее, смога нет, а зимой выпадает белоснежный снег, что является лучшим маркером того, что очистные сооружения работают.

Примечательно, что в последние годы экологические мероприятия волнуют не только промышленников и сотрудников мэрии, но и общественников.

Сейчас в Череповце начали проводиться "Чистые игры" - это уникальный проект, созданный программистом Дмитрием Иоффе. Его идея в том, чтобы превратить субботник в увлекательное соревнование, где победитель получает "Кубок чистоты". Условия просты: кто собрал больше мусора, тот и выиграл.

Помимо Череповца, к "Чистым играм" подключилась Вологда. Однако, как посетовал на форуме Дмитрий Иоффе, многие муниципалитеты пока в таком сборе мусора не участвуют.

Губернатор Вологодской области обещал помочь, выделить гранты на проведение "Чистых игр" во всех муниципалитетах региона.

- Я очень рад, что мы здесь обсуждаем вопросы, волнующие нашу молодежь. По данным нашего социологического опроса, 86 процентов молодых людей до 35 лет волнуют проблемы экологии. Молодежь хочет быть активной в достижении главной цели - сделать нашу страну благоустроенной и красивой. Мы должны в этом помочь. Мы живем в быстро меняющемся мире. Еще 15-20 лет назад выбросить мусор мимо контейнера было в порядке вещей, сейчас мы становимся культурнее, в регионах становится чище, экологическая культура пронизывает все сферы нашего общества, все возрастные группы населения, - подчеркнул Олег Кувшинников.

Кстати

Форум "Экосистема" собрал более четырех тысяч участников. В Череповец прибыли авторы молодежных общественных инициатив, ученые, студенты-экологи со всей страны, ряд делегатов участвовали дистанционно. В течение трех дней они обсуждали развитие экологичного потребления, сохранение окружающей среды, переработку коммунальных отходов, экотуризм, формирование "зеленого пояса" вокруг городов. Всего было представлено более 100 проектов. До 18 июня Росмолодежь выберет лучшие инициативы из озвученных на форуме и выделит их авторам гранты на реализацию в размере до 2,5 миллиона рублей.

Планируется, что форум "Экосистема" будет проводиться ежегодно.