В Ленобласти мужчину задержали за похищение ребенка

Следственный комитет Ленинградской области выясняет обстоятельства, при которых 27-летний мужчина лишил свободы десятилетнего мальчика. ЧП произошло в поселке Большая Ижора Ломоносовского района.

По предварительным данным, мужчина привел мальчика в свою квартиру, нанес ему несколько ударов и больше часа удерживал, не давая уйти. На помощь ребенку пришел отец, он потребовал освободить сына, тогда мужчина отпустил ребенка.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего". Выясняются все обстоятельства случившегося.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Сторона следствия будет ходатайствовать об аресте.