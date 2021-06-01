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01.06.2021 18:09
Рубрика: Культура

В Петербурге откроется выставка "НЭП: хлеба и зрелищ!"

Текст: Кирилл Рейн (Санкт-Петербург)
17 июня в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства откроется уникальный выставочный проект "НЭП: хлеба и зрелищ!", который сфокусируется на самых малоизученных страницах истории петроградского-ленинградского театра 1920-30-х годов и приурочен к 100-летию "новой экономической политики".
Эскиз декораций к спектаклю "Желтая кофта". Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства Эскиз декораций к спектаклю "Желтая кофта". Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства
Эскиз декораций к спектаклю "Желтая кофта". Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства

Это уже вторая серия музейного выставочного цикла о послереволюционном театре. Его первая часть "Земля дыбом. Из истории театрального экспрессионизма"", получившая два года назад огромный резонанс в культурных кругах, обращалась к жанрам "высоким" - раннесоветским балету, опере и драме. На этот раз команда кураторов решила пройтись по жанрам "низким".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Дайте им хлеба и зрелищ, и они никогда не будут бунтовать", - говорил две тысячи лет назад римский поэт-сатирик Ювенал. Как ни странно это прозвучит, но период НЭПа в становлении Советской России был временем относительной творческой свободы - как в экономике, так и в культуре. Большевики проводили компромиссную политику и молодое зарождающееся советское искусство не боялось эксперимента. И в итоге именно эти эксперименты оказали как на советскую, так и на мировую культуру большое влияние. По крайней мере, ни до, ни после 1920-х годов, творчество русских деятелей искусства не приковывало в мире такого пристального внимания.

В марте 1921 года Х съезд партии большевиков принял "новую экономическую политику". И на удивление, за десять лет узаконенное частное предпринимательство вывело РСФСР из полной разрухи. Кроме того, сильно подуставшие от гражданской войны и голодухи люди жаждали развлечений и простых радостей жизни. Предприимчивые деятели культуры с радостью шли навстречу новому зрителю. Лёгкий жанры, частные театры и эстрадные антрепризы имели сногсшибательный успех и у "нэпманов", и у пролетариев. "Все, что принижало искусство, теперь снова сорвалось с цепи и несется, закусив удила. Театры, театрики, кабаре, кафе с музыкой, концерты, "вечера веселых настроений", все это мутной волной заливает РСФСР. Используется все, что заставляет обывателя, мещанина платить", - писали советские газеты в 1922 году. Абрам Эфрос вспоминал, что тогда "авангард стал официальным искусством новой России". Годы НЭПа стали настоящим красочным буйством различных школ, направлений и течений, чего только стоят "Утвердители нового искусства" Малевича или "Левый фронт искусств" Маяковского. Правда, главную роль в них играли мастера, добившиеся признания ещё до революции.

Фото: Издательство АСТ
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Три зала выставочного пространства Театрального музея покажут вам весь срез развлечений той поры. Здесь воедино соберутся комические миниатюры, пародии, и эстрадные ревю, танцевальные кабаретные номера и сатирический конферанс, цирк и кино, жестокий романс, блатная песня и "Теа-джаз" Леонида Утесова, комедии и оперетты и даже джаз-оперы. Как частных, так и государственных театров - от кабаре "Балаганчик" и "Народной комедии" до МАЛЕГОТа и Мариинки. В процессе работы над выставкой научные сотрудники фондов Музея совершили множество открытий, атрибутировали массу документов, фотографий и изобразительного материала. Экспозиция выводит из забвения целый пласт театрально-музыкальных явлений, которые, собственно, породили нынешнюю современную массовую культуру. Большую часть экспонатов широкая публика увидит впервые.

Выставочный проект будет сопровождать культурная программа. Например, 21 июня здесь запланирован концерт "Кабаре-НЭП" с песнями 1920-х годов в исполнении артистов Александринки, студентов РГИСИ и комментариями Константина Учителя. Кроме того, к премьере готовится спектакль-игра с рабочим названием "Остап". А к осени, хочется верить, сопутствующих выставке зрелищ прибавится ещё. 

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