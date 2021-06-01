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01.06.2021 10:17
Рубрика: Происшествия

В Петербурге расклейщик объявлений выстрелил в прохожего

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Северной столице сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину, который выстрел в прохожего из аэрозольного устройства, его еще называют "газовым пистолетом". Причиной конфликта стала дискуссия о чистоте улиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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По предварительным данным, прохожий увидел, как мужчина расклеивает на стенах листовки с рекламой интимных услуг. Первый попытался пристыдить расклейщика, указал, что проституция незаконна и аморальна, а подобного рода объявления портят облик города.

Расклейщик не согласился с доводами и сначала стал угрожать оппоненту, а потом и выстрелил в него. Пока пострадвший приходил в себя, нападавший запрыгнул в проходивший мимо автобус и уехал.

Но скрыться стрелявшему не удалось. Вскоре полицейские задержали его. В отношении мужчины уже составили административный протокол, но не исключено, что также будет возбуждено уголовное дело.

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