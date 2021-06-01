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01.06.2021 12:52
Рубрика: Общество

Умер вице-адмирал Юрий Сухачев, расследовавший гибель подлодки "Курск"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Вице-адмирал Юрий Сухачев скончался 30 мая 2021 года на 76 году жизни. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Юрий Сухачев прошел путь от лейтенанта до вице-адмирала - командующего флотилией стратегических подводных ракетоносцев Северного флота. Он входил в состав правительственной комиссии, созданной для расследования причин гибели подводной лодки "Курск", участвовал в разработке проекта ее подъема и непосредственно руководил работой водолазов.

По информации клуба моряков-подводников, Сухачев участвовал в более чем ста пусках баллистических и крылатых ракет с подводных лодок, а также в 29 пусках первых ракет ВМФ Р-27У с разделяющимися головными частями. Среди его наград - ордена "Знак Почета" и "За военные заслуги".

Прощание с Юрием Сухачевым состоится завтра, 2 июня в 11.30 в Никольском Морском соборе. Похороны - в 14.00 на Серафимовском кладбище на участке Ветеранов Военно-морского флота.

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