В Петербурге станет больше коворкингов

Почти вполовину увеличится площадь коворкингов к концу года. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg, которые исследовали рынок в Санкт-Петербурге. По мнению аналитиков, предложение подогревает тренд на гибкий постпандемийный формат организации занятости, согласно которому люди уже не могут работать дома, но еще не готовы вернуться в традиционный офис.

Напомним, что сам формат коворкинга был придуман в 2005 году программистом Бредом Ньюбергом, который решил озаботиться проблемой изоляции людей, работающих на фрилансе, чтобы те не потеряли навыков социализации. Подобные игровые комнаты для взрослых были быстро растиражированы по всему миру, а уже в 2008 году был открыт первый российский проект "Башня". В 2020 году в Петербурге работало уже 53 подобных рабочих пространства общей площадью 37,3 тысячи квадратных метров, что на 25 процентов больше в сравнении с предыдущим годом. К концу 2021-го, как отмечалось выше, общая площадь коворкингов вырастет еще на 46 процентов.

Как говорят аналитики, интерес к общественным рабочим пространствам растет не только со стороны малого и среднего бизнеса, как хотелось бы думать. Во временной аренде подготовленных площадей заинтересованы и большие игроки - крупнейшей сделкой в городе стала аренда коворкинга AVENUE PAGE "Почтой России" на 200 рабочих мест, в текущем году компания также арендовала площади под 71 рабочее место в аналогичном коворкинге под собственный IT-хаб, а Российско-Германская внешнеторговая палата заняла 45 мест в "Практике" на Гороховой.

По словам Владимира Дорофеева, исполнительного директора сети коворкингов "Практик", "наступило "оттаивание" офисного рынка после пандемии, в связи с чем отмечается рост спроса на коворкинги, особенно со стороны крупных арендаторов. Например, Газпром арендовал рабочие места в "Практике" на Гороховой. Компании осознают, что в текущей ситуации лучше занимать полностью укомплектованное гибкое офисное пространство с помесячной оплатой, чем обременять себя обязательствами долгосрочной аренды". В целом аналитики отмечают увеличение числа заявок со стороны корпоративных клиентов, которые готовы рассматривать 100-300 рабочих мест, и возросший спрос на гибкие оборудованные площади - более 80 процентов резидентов коворкингов.

Кроме того, такие временные прибежища позволяют оживить бизнес, делая коммуникации неформальными, утверждает Михаил Тюнин, заместитель генерального директора компании, проводившей исследование. По мнению эксперта, такой формат организации рабочего процесса может стать основным на рынке. Как минимум потому что это более удобно: арендатору предлагается пространство, укомплектованное рабочими местами, с полной отделкой и продуманной логистикой. В любой момент можно заехать, выехать, не расходуя средства на ремонт и обслуживание.

Другой нешаблонный тренд - коворкинги уже вышли из возраста "места, где можно посидеть в тишине и поработать". Сегодня на рынке достаточно рабочих пространств узкой специализации - есть коворкинги, где можно арендовать рабочее место с необходимым оборудованием и инструментами: "Время шить" (швейное направление), "Класс труда" (столярное направление), MASTER PLAY (бьюти-направление), есть даже рабочие пространства для родителей с детьми, за которыми может приглядывать няня. Наблюдается также децентрализация коворкингов по направлению к спальным районам города. Так, "Практика" намерен запустить формат мини-коворкингов Ofix в жилых комплексах спальных районов. На Комендантском проспекте, на Типанова появятся качественные офисные пространства, которые можно будет арендовать для своих сотрудников. Причем подразумевается, что оплачивать аренду будут не сотрудники, а работодатели, предлагая работу рядом с домом как дополнительную опцию к соцпакету, утверждает Владимир Дорофеев. Компаниям-арендаторам это будет выгодно: офис в центре для всех сотрудников будет стоить дороже, чем небольшой офис в центре и арендованные коворкинги со всей необходимой инфраструктурой в спальных районах.

За последние десять лет число временных рабочих пространств выросло в сто раз

По мнению аналитиков, произойдет сближение форматов классических бизнес-центров и гибких офисных пространств и будет сложно сказать, что есть офис, а что есть коворкинг. Уже сейчас бизнес-центры, ориентируясь на коворкинги, добавляют на своей территории переговорные комнаты, которые можно арендовать, отдав другие помещения под аренду.

Впрочем, во всем остальном мире - похожая тенденция. Согласно исследованиям Global coworking survey, за последние десять лет число временных рабочих пространств выросло в сто раз. Уже через год в мире в подобном формате будут трудиться более пяти миллионов человек. Лучшие представители отрасли давно уже переросли этап "чистого места с хорошей связью" и вышли на уровень "сообщества единомышленников" - здесь проводят лекции и кинопоказы, соседи по временному офису обмениваются идеями и начинают совместные проекты. Интересна география - наиболее популярным формат коворкинга является в Штатах (18,3 процента общего числа гибких рабочих пространств в мире), Индии (10,69 процента) и Британии (5,08 процента).

Для многих городов с не до конца ухоженным историческим центром, к которым относится и Северная столица, коворкинги - это еще одна возможность спасти забытые бюджетом здания.

Так, бывший Дворец культуры имени Кирова на Васильевском острове сегодня грозятся приспособить под центр развития инноваций, который объединит IT-кластер, центр современных технологий, стартапы, инновационные проекты и инфраструктуру "здорового досуга для жителей и гостей города". А это значит - без коворкинга с переговорными здесь также не обойдется.

P. S.

Следующим шагом обобществления пространства является коливинг - когда можно делить не только корпоративную культуру и секреты с соседом, но еще и жить, не тратя времени на транспорт. Например, в столице, в коливинге "SPACES Якиманка" клиентам доступны три типа номеров, каждый имеет собственную ванную комнату, выход в общее пространство-гостиную со Smart TV и Play Station 5, кухню, лаундж-бар и кулинарию. Стоимость аренды коливинга для клиента зависит от продолжительности пребывания. Сутки в коливинге стоят 3,5-5 тысяч рублей.

Таким образом, можно сделать вывод, что концепция коммунальных квартир, в начале XX века решавших квартирный вопрос для рабочих предприятий промышленных мегаполисов, получила достойное продолжение - сто лет спустя.