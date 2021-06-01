Время эксплуатации бытовой техники и электроники продлят законодательно

Глава Минприроды РФ Александр Козлов предложил продлить срок службы бытовой техники и электроники до десяти лет. Главное условие - обязать производителей изготавливать детали для ремонта аппаратуры на протяжении всей гарантии. Эксперты "РГ" объяснили, как новая инициатива изменит существующий на российском рынке порядок вещей.

Подобные правила уже действуют на европейском рынке и ограничивают желание производителей стимулировать покупку новой техники потребителями. Сегодня новые модели того или иного прибора выходят по несколько раз в год. В результате объемы электронного мусора растут и их тяжело оперативно утилизировать. Условно старое оборудование заведомо делается неремонтопригодным из-за того, что поставщики снимают с производства все необходимые детали.

Если инициатива Минприроды будет одобрена, то производители будут вынуждены пересмотреть подходы как минимум к качеству.

- Гарантийные случаи, уж будем говорить откровенно, совсем невыгодны производителю. Что касается изготовления деталей для ремонта, то десять лет - это не такой огромный срок. У нас, например, он 20 лет. И распространяется вообще на все оборудование, даже на то, которое уже не производится, - комментирует Вероника Кулешова, глава российского отделения компании Frisquet.

Однако такая гарантия - скорее исключение, чем правило, уверен эксперт. Несмотря на то что многое оборудование, произведенное 20-30 лет назад, до сих пор работает надежно, в современных моделях все чаще приходится менять конструктивные части чуть ли не раз в два-три года.

Ключевой вопрос - хочет ли производитель, чтобы его оборудование исправно работало двадцать лет? На него может ответить только компания. Формально, если бренд продвигает себя как "надежный", срок эксплуатации - это вопрос репутации. Если же как "инновационный" - то, вероятно, в первую очередь бренд продает технологии.

Однако как быть потребителю, который платит за модную "инновационность" слишком дорого, как это обычно происходит на рынке смартфонов? Фактически покупатель, переплачивая за модную модель смартфона, становится инвестором компании, вкладывая лишние деньги не только в логотип на устройстве, но и еще в НИОКР, в научные разработки компании, обеспечивающие надежность производимых устройств. Другими словами, в сознании потребителя между "технологичностью" и "надежностью" стоит знак равно, а в сознании производителя "технологичность" прежде всего ассоциируется с "новизной". Но законы рынка не терпят сентиментальности.

Нет ничего страшнее для бизнеса, чем продавать "вечный" продукт, полагает сооснователь консалтинговой фирмы UXSSR Ксения Стернина. Собственно, этот страх и побудил компании пересмотреть подход к производству товаров и сделать ставку на тактику запланированного устаревания. В 1924 году производителями электрических лампочек был создан картель и заключен договор, согласно которому срок эксплуатации изделия был ограничен 100 часами. Это позволило зарабатывать больше, а тратить на производство - значительно меньше. Потом подобная тактика прижилась, она успешно используется всеми известными производителями до сих пор.

К сожалению, потребители активно ведутся на маркетинговые уловки производителей и поддерживают тактику принудительного устаревания

Что будет сейчас? Если после введения принудительных для бизнеса мер товары будут стоить столько же, то хорошо, уверена Стернина, однако вполне возможна и ситуация подорожания. Создать спрос на "вечный" продукт можно "под соусом" заботы об окружающей среде, но это вряд ли актуально для всей России, ведь если базовые потребности людей не закрыты, они, очевидно, не станут думать о сохранении мира и экологичности.

К сожалению, потребители активно ведутся на маркетинговые уловки производителей и поддерживают тактику принудительного устаревания, покупая новую продукцию, ведь новый телефон - это представление о нас, которое мы в первую очередь хотим транслировать окружающим, уверен эксперт.

Есть и другая особенность потребительского поведения: сегодня потребители, как правило, не понимают различий между гарантийным сроком и сроком службы, уверен Иван Лемзяков, председатель Уральской палаты защиты потребителей. Для многих окончание срока гарантии является поводом для новой покупки, в первую очередь - когда речь идет о дорогостоящей электронике.

В технической плоскости данное нововведение может положительно сказаться на качестве продукции, уверен Кирилл Кичигин, эксперт компании "СберСервис". Фактически производитель будет стоять перед выбором: заложить в цену товара создание новых конвейерных лент для деталей и аренду на их хранение или повысить качество продукции, ведь в интересах производителя станет использование качественных материалов и комплектующих, грамотная сборка, для того чтобы снизить риски обращения покупателя за гарантийной поддержкой, тем самым производитель снизит для себя потенциальные убытки.

Вероятно, прогнозирует Людмила Евдокимова, управляющий директор "Горбушкиного двора", после детальной проработки вопроса будут изменены регламенты только для некоторых категорий техники, как это сделано в Европе, - холодильников, посудомоечных и стиральных машин, телевизоров и фенов. Введение аналогичных правил по отношению к быстро устаревающим морально ноутбукам, планшетам и мобильным телефонам не приведет к отказу потребителей от покупки новых моделей.

В любом случае введение в обращение продукции с увеличенным сроком службы повлечет за собой изменения в испытаниях и сертификации, уточняет Ирина Леонова, технический директор группы компаний "Серконс". В настоящее время в сертификатах соответствия указывается срок службы, и, если изготовителей

обяжут его менять, соответственно, продукцию нужно будет заново тестировать в лаборатории, а это может повлечь за собой дополнительные затраты для изготовителей.

P. S.

Эксперты отмечают, что увеличение срока службы продукции хорошо укладывается в модную концепцию ответственного потребления и экологичности. Компании стремятся увеличить эксплуатационный срок изделий, используют экологические материалы в производстве и упаковке, продлевают гарантийное обслуживание, дают скидки при обмене старых товаров на новые, однако очень часто подобные маркетинговые уловки - это повод получить большую прибыль.

Другой, более важной проблемой становится утилизация электроники, которая в многих странах стала настоящим экологическим бедствием. Только 20 процентов электронного мусора в мире перерабатывается, в 2016 году его мировой объем составил 44,7 миллиона тонн, что сопоставимо с весом 4,5 тысячи Эйфелевых башен. И именно эта причина стала главной, по которой российскими чиновниками было предложено подобное нововведение.

Прямая речь

(Подготовлен газетой "Марийская правда", Республика Марий Эл)

Валентин Севастьянов, менеджер продукта:

- В нашем обществе сверхпотребление уже видно невооруженным глазом. Это касается и электроники, и одежды, и упаковочной тары. В случае электроники использование дорогостоящих редкоземельных материалов и ценных металлов на ряду с частым обновлением продуктов может привести к истощению необходимых для их производства ресурсов. В перспективе отсутствие сырья сильно затормозит процесс развития технологий. А обильное присутствие пластика в мусоре пагубно влияет на окружающую среду.

К сожалению, у нас не выстроена система вторичной переработки электроники. Появление новых моделей на рынке вызывает на них ажиотажный спрос, при условии, что она не имеет значительных отличий от предыдущей. Старая могла бы служить владельцу еще много лет, но отправляется в утиль. Безусловно производители заинтересованы в коротком сроке эксплуатации изделий и будут делать все, чтобы срок службы был максимально коротким. За счет этого они искусственно создают спрос на новый товар, деньги от которого пойдут на исследования и создание новых товаров.

Какой прогноз можно построить, если предложение министра осуществится? В первую очередь производители могут перейти на компонентный подход. Когда у устройства будет одна база, а компоненты можно апгрейдить или заменить. Это даст возможность зарабатывать на новом типе сервиса. Кроме того, подобный подход даст возможность пользователю самостоятельно заменять вышедший из строя блок. А дефектные или отказавшие блоки будут ремонтироваться или поступать на переработку через производителя. Второй момент, в таком подходе база на которой собирается устройство, может иметь высокую безотказность, что несомненно увеличит на нее цену. В свою очередь компонентные блоки по внутренним характеристикам и безотказности каждый сможет выбирать себе сам исходя из цены и техтребований, которые ему необходимы.