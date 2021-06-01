Житель Архангельска сменил имя и фамилию, чтобы не идти в армию

В Архангельске районный суд признал 21-летнего местного жителя виновным в уклонении от призыва на военную службу. С этой целью молодой человек даже поменял имя и фамилию.

Как сообщает следком региона, осужденный больше года получал под роспись повестки о явке в военный комиссариат. Однако архангелогородец не приходил туда в назначенный срок, юноша всячески скрывался от сотрудников этого учреждения и полицейских.

Вместе с тем он написал в комиссариат заявление о своем нежелании проходить службу в армии.

В отношении парня возбудили уголовное дело. В ходе следствия он признал свою вину. Суд оштрафовал уклониста на 30 тысяч рублей, но приговор пока в законную силу не вступил.