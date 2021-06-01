Суд в Вологодской области вынес обвинительный приговор 33-летней женщине, снявшей без разрешения деньги со счета своей матери.

Хотя сама женщина давно уже не ребенок, поступила она, конечно, с детской непосредственностью.

"Как установил суд, осенью 2020 года гражданка К. трижды переводила с телефона матери деньги с ее счета на свою карту и счет своего мобильного телефона. Общая сумма похищенного составила 3150 рублей", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Возможно, кому-то сумма покажется небольшой. Но понятие "много или мало" в данном случае весьма условно. В любом случае тут дело принципа: каждый ребенок - и не важно, сколько ему лет - должен зарубить на носу, что брать у родителей что-то без спроса категорически запрещено. Папа с мамой, может, и простят. Закон - нет.

"Подсудимая вину признала, - продолжают в пресс-службе. - По ее словам, она знала, что на банковскую карту матери приходит заработная плата и у нее подключен интернет-банкинг. При этом на телефоне матери защитные пароли не установлены. Своим телефоном мать разрешала пользоваться только в ее присутствии для того, чтобы звонить кому-либо. Деньги дочь потратила на личные цели, так как сама нигде не работает и получает только детское пособие".

Когда мама увидела, что с карты пропали деньги, дочка сделала вид, что ничего об этом не знает. Тогда мама вызвала полицию, и вот тогда семейная тайна раскрылась. Итог - у дочери условный срок

Иными словами, шаловливая дочка сама уже стала мамой, но так и не избавилась от некоторых вредных детских привычек, особенно - врать и изворачиваться.

"Потерпевшая в судебном заседании рассказала, что узнала о пропаже, когда попыталась снять деньги с карты. Накануне ей должна была быть зачислена заработная плата, и еще сын перечислял деньги на ее счет. Она позвонила оператору и выяснила, что с карты производилось списание. Дочь отрицала, что переводила деньги, но после обращения в полицию призналась, - рассказывают в суде. - В настоящее время ущерб матери дочь возместила. На строгом наказании мать не настаивала, просила дочь свободы не лишать, поскольку она занимается воспитанием сына".

То есть если бы непутевая дочь во всем призналась маме, то уголовного дела скорее всего бы и не было. Все ограничилось бы дежурной семейной головомойкой.

Право вызвать полицию у родителей в таком случае есть, однако вряд ли найдется много пап и мам, готовых по таком поводу набрать "102".

Суд назначил К. наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу. Так что женщина осталась дома и может заняться воспитанием сына. Теперь ей есть чему его научить: не брать родительское, чтить Уголовный кодекс, быть честным. Мама знает, что за это бывает.

Хотя история закончилась более-менее благополучно, судимость в биографии мамы уже никуда не исчезнет. И это плохо. Потому некоторые уроки лучше все-таки усваивать не на личном опыте.

Также стоит помнить: де-юре - снять деньги с чужой карты - то же самое, что вытащить их из чужого кармана.