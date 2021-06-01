Аксенов оценил приговор лидеру запрещенного крымскотатарского меджлиса

Новости

Умер адмирал Сухачев, участвовавший в расследовании гибели "Курска" 13:01
Песков прокомментировал возобновление авиасообщения с Египтом 13:00
Матвиенко призвала избавиться от бюрократии при организации школьных экскурсий 12:58
Российские инспекторы проведут военную проверку в Финляндии 12:46
В театре прокомментировали информацию о госпитализации Збруева 12:42
Российским беспилотником "Орион" заинтересовались за рубежом 12:41
Константин Хабенский посоветует, что смотреть в интернете 12:35
Представительства Германии в РФ возобновили прием заявок на шенгенские визы 12:32
Премьера Испании обязали уплатить штраф за нарушения в ходе предвыборной гонки 12:28
Володин: Госдума приняла 106 законов, направленных на поддержку детей 12:22
Кравцов: К 2024 году в каждой школе появятся спортклубы и театры 12:17
Госдума приняла закон о служебной тайне в оборонной сфере 12:15
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 12:15
Госдума приняла закон о "зеленых" продуктах 12:11
Вышел первый трейлер спин-оффа "Губки Боба" про Патрика Стара 12:10
СМИ: "Вест Хэм" договорился о контракте с полузащитником "Спартака" Кралом 12:09
Кравцов: Доля занятых в системе допобразования детей возросла до 75 процентов 12:04
Коренные народы Канады потребовали проведения поисков массовых захоронений 11:51
ГД одобрила во II чтении запрет на навязывание заемщикам допуслуг 11:50
Росреестр зарегистрировал первую межрегиональную сделку с участием нотариусов 11:50
Матвиенко предложила создать федеральную систему выявления талантливой молодежи 11:49
"Яндекс" представил инструмент для удаления личных данных с сервиса 11:48
В Татарстане вынесли приговор матери, оставившей детей на морозе 11:42
СК проверит клинику, в которой перепутали покойников 11:37
Депутаты приняли закон об учете выбросов парниковых газов 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 12:25
Рубрика: Власть

Аксенов оценил приговор лидеру запрещенного крымскотатарского меджлиса

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение коллегии Верховного суда Крыма в отношении главы запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, назвав его провокатором, причастным к организации терактов. Об этом Аксенов написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС
В Крыму главу запрещенного меджлиса заочно приговорили к 6 годам колонии

- Поддерживаю решение суда, - написал глава Крыма. - Чубаров - профессиональный провокатор, который на протяжении многих лет занимался разжиганием ненависти и вражды. Замечу, что организация беспорядков у стен крымского парламента, во время которых погибли и пострадали люди - только один из эпизодов его преступной деятельности.

Аксенов напомнил, что Чубаров был в числе политических вдохновителей водной и энергетической блокад полуострова, начавшихся в 2014-2015 годах. Эти действия, уверен Аксенов, по сути - акты терроризма и подталкивание всего Крыма к гуманитарной катастрофе.

- Водную блокаду можно расценивать как экоцид, - заявил Аксенов. - Уверен, что все перечисленные эпизоды также получат надлежащую правовую оценку. А наказание будет реальным и неотвратимым. В том числе и потому, что киевский режим, покрывающий преступников, не вечен.

Глава Крыма также выразил уверенность в том, что решение суда будет неминуемо исполнено, в чем нет никаких сомнений.

Напомним, подача пресной воды в Крым по руслу Северо-Крымского канала была прекращена в марте 2014 года. До этого 75 процентов питьевой воды поставлялись на полуостров с Украины. С этого времени республика и город Севастополь обеспечивают себя водой самостоятельно. В некоторых городах и населенных пунктах с осени 2020 года действует режим ограниченного водопотребления. В 2014-2016 годах сторонники меджлиса на Украине неоднократно устраивали провокации на границе с Крымом. В частности, они взорвали одну из опор высоковольтной линии электропередачи, ведущей с Украины в Крым. Жители республики вынуждены были ограничивать энергопотребление до момента ввода в строй энергомоста Кубань-Крым и строительства на полуострове двух тепловых ТЭС.

В регионах Власть Позиция Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Россия возобновит авиасообщение с рядом стран и увеличит число рейсов
Вступил в силу закон о просветительской деятельности
В России предложили ввести отцовский капитал
В СП назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году
В МИД России объяснили восстановление военной инфраструктуры в Арктике
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях