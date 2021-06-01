Аксенов оценил приговор лидеру запрещенного крымскотатарского меджлиса

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение коллегии Верховного суда Крыма в отношении главы запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, назвав его провокатором, причастным к организации терактов. Об этом Аксенов написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

- Поддерживаю решение суда, - написал глава Крыма. - Чубаров - профессиональный провокатор, который на протяжении многих лет занимался разжиганием ненависти и вражды. Замечу, что организация беспорядков у стен крымского парламента, во время которых погибли и пострадали люди - только один из эпизодов его преступной деятельности.

Аксенов напомнил, что Чубаров был в числе политических вдохновителей водной и энергетической блокад полуострова, начавшихся в 2014-2015 годах. Эти действия, уверен Аксенов, по сути - акты терроризма и подталкивание всего Крыма к гуманитарной катастрофе.

- Водную блокаду можно расценивать как экоцид, - заявил Аксенов. - Уверен, что все перечисленные эпизоды также получат надлежащую правовую оценку. А наказание будет реальным и неотвратимым. В том числе и потому, что киевский режим, покрывающий преступников, не вечен.

Глава Крыма также выразил уверенность в том, что решение суда будет неминуемо исполнено, в чем нет никаких сомнений.

Напомним, подача пресной воды в Крым по руслу Северо-Крымского канала была прекращена в марте 2014 года. До этого 75 процентов питьевой воды поставлялись на полуостров с Украины. С этого времени республика и город Севастополь обеспечивают себя водой самостоятельно. В некоторых городах и населенных пунктах с осени 2020 года действует режим ограниченного водопотребления. В 2014-2016 годах сторонники меджлиса на Украине неоднократно устраивали провокации на границе с Крымом. В частности, они взорвали одну из опор высоковольтной линии электропередачи, ведущей с Украины в Крым. Жители республики вынуждены были ограничивать энергопотребление до момента ввода в строй энергомоста Кубань-Крым и строительства на полуострове двух тепловых ТЭС.