Верховный суд Крыма приговорил главу запрещенного в РФ меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Находящийся сейчас на Украине лидер экстремистского движения также должен будет выплатить государству штраф в размере 200 тысяч рублей и провести 200 часов на обязательных работах.

Уголовное дело в отношении Чубарова было возбуждено в марте 2020 года. В июле того же года состоялось первое заседание Верховного суда Крыма по этому делу. Следствие по делу установило, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил Ахтему Чийгозу организовать беспорядки в центре Симферополя. На следующий день несколько тысяч сторонников меджлиса пришли под стены здания Верховного совета Крыма, где произошли столкновения с активистами партии "Русское единство". Тогда в результате возникшей давки два человека скончались, еще около 80 людей получили травмы различной степени тяжести.

Судебное заседание проходило в заочной форме, поскольку Чубаров с 2014 года находится на территории Украины. В суде прокурор требовал для обвиняемого в организации массовых беспорядков Чубарова наказания в виде лишения свободы на срок девять лет. Но решение суда оказалось более гуманным.

- Это абсолютно справедливый приговор. Российское правосудие тем самым показало, что наказание за преступления неизбежно, - прокомментировал "РГ" приговор суда эксперт комиссии по гармонизации межнациональных отношений Общественной палаты РФ Заур Смирнов. - Мы знаем Чубарова как одного из главных организаторов продовольственной, транспортной, энергетической блокад Крыма. Рано или поздно ответственность за эти преступления для него наступит.

Как считает Заур Смирнов , это также сигнал представителям дипломатических миссий в Киеве: общаясь с Чубаровым, они имеют дело с уголовным преступником.

Более того, по мнению многих крымских татар, Чубаров главное наказание уже несет: "Он полностью потерял связь со своим народом, стал изгоем. Такова плата за политический авантюризм и неуемную жажду власти".

Возглавлявший ранее партию "Русское единство" глава РК Сергей Аксенов, который был в гуще драматических событий у стен парламента в феврале 2014 года, считает, что Чубаров был и остается "профессиональным провокатором, который на протяжении многих лет занимался разжиганием ненависти и вражды". При этом он напоминает, что Чубаров был инициатором и зачинщиком целой серии провокаций и актов терроризма, целью которых было довести полуостров и его жителей до гуманитарной катастрофы. Перекрыв весной 2014 года Северо-Крымский канал, в декабре 2015-го меджлисовцы взорвали одну из опор высоковольтной линии электропередачи, ведущей с Украины в Крым. Жители республики вынуждены были ограничивать энергопотребление до момента ввода в строй энергомоста Кубань - Крым и строительства на полуострове двух тепловых ТЭС.

Сейчас Чубаров находится в международном розыске. Его адвокат Николай Полозов уже заявил о намерении обжаловать вынесенный Верховным судом РК приговор.