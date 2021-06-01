Одновременно более двух десятков инфраструктурных проектов, реализация которых обеспечит Крым качественной питьевой водой и даст возможность очистить стоки, реализуются сейчас на полуострове.

Новогригорьевский водозабор - один из трех подземных источников, уже сегодня обеспечивающий питьевой водой весь восточный Крым. Вместе с Нежинским и Просторненским они дают 195 тысяч кубометров чистейшей артезианской воды в сутки. Ее поднимают на поверхность с глубины 110-160 метров. Ученые подсчитали, что природных запасов здесь хватит минимум на полвека, а дебет скважин таков, что они могут обеспечить водой Керчь, Феодосию, Судак и села между ними с учетом перспективы их развития. Все оборудование в машинном зале смонтировано и готово к работе, но насосы стоят. Работают только электромоторы первой ступени водоподачи, установленные в самих скважинах.

- Водозабор находится на 26 метров выше уровня русла Северо-Крымского канала, - поясняет директор филиала Объединенной энергостроительной корпорации - подрядчика проекта Марк Луньков. - Поэтому включать насосы нет необходимости, вода идет самотеком. Насосы заработают, когда мы начнем подавать воду в Керчь по магистральному трубопроводу.

От водозаборов до Владиславовки, а это развилка между Керчью и Феодосией, водопровод готов на 99 процентов. На участке от Владиславовки до Керчи выполнено около 25 процентов работ. В общей сложности строителям нужно проложить 190 километров труб, половина уже уложена. Плановые сроки сдачи всего магистрального водовода - 2023 год. А пока он строится, воду на восток Крыма подают по руслу Северо-Крымского канала. Одновременно идет прокладка еще одного магистрального трубопровода, который приведет артезианскую воду на территорию от Феодосии до Судака. Его протяженность почти 61 километр. Из них 52 будут построены заново, еще девять приходятся на реконструируемую действующую нитку водовода. Когда все работы будут завершены, местный водоканал получит в распоряжение два параллельных действующих трубопровода. Это позволит переключать ток воды в случае аварий, не отключая конечных потребителей.

- Трубопровод обеспечит питьевой водой не только Судак и Феодосию, но и все села, которые находятся между ними, - говорит представитель заказчика ГКУ "Инвестиционно-строительное управление Крыма" Андрей Демьянов. - А это Коктебель, Щебетовка, Солнечная долина и другие поселки.

Сейчас строители движутся навстречу друг другу, укладывая полипропиленовые трубы большого диаметра. Такая труба практически вечная, она не подвержена коррозии, не разлагается, не обрастает отложениями внутри.

- Температура сварки труб 220 градусов, - говорит монтажник Рустем Фетляев. - Толщина стенки - 37 миллиметров. За день мы делаем 12-14 стыков.

Впереди у строителей очень сложный горный участок. Поэтому на маршруте предусмотрено четыре насосные станции. Диаметр труб будет меняться в зависимости от давления, а в самых сложных местах водопровод усилят высокопрочными чугунными трубами с добавлением графита.

Тем временем в Коктебеле в разгаре строительство канализационных очистных сооружений (КОС) и разводящих сетей к ним. Увы, в культовом месте паломничества художников и поэтов до сих пор нет ни канализации, ни очистных.

- В разгар курортного сезона мы вызываем ассенизаторскую машину два-три раза в неделю, - говорит хозяйка гостевого дома в поселке Ирина. - Каждый вызов стоит 2500 рублей. Вот и посчитайте. Конечно, мы невероятно рады, что наконец и до нас дошла цивилизация.

В самом поселке строителям предстоит смонтировать 649 колодцев, проложить 24 километра разводящих сетей и еще 10 километров от Коктебеля до очистных. Работы здесь начались в ноябре прошлого года.

- Готовность проекта - 10 процентов, - рассказал руководитель работ подрядной организации "РСК-Юг" Олег Попов. - Мы идем с небольшим опережением графика, срок сдачи - май 2023 года.

Летом строители притормозят работы в центре поселка, где кипит курортная жизнь, и сосредоточатся на очистных. Уже вырыты котлованы под различные резервуары, заливаются бетонные основания, переносится линия электропередачи. Очистные смогут принимать до 5 тысяч кубометров стоков в сутки с возможностью увеличения рабочего объема до 10 тысяч кубометров. Очищенные сточные воды здесь не будут сбрасывать в море: они будут поступать в водоем-накопитель.

P.S.

Такие же очистные сооружения разной пропускной способности строят в поселках Морское, Орджоникидзе, Оленевка. В 2020 году в ФЦП развития Крыма включили строительство 13 КОС на Южном берегу Крыма, а также в Феодосии, Керчи, Евпатории и Николаевке. На эти цели запланировано финансирование в объеме 37,4 миллиардов рублей.

В итоге 80 процентов всех очистных сооружений будут капитально отремонтированы либо построены. Между тем в крупных городах полуострова начались масштабные работы по замене изношенных водопроводных труб. В Симферополе в этом году на них пойдут рекордные 1,5 миллиарда рублей.