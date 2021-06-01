Вышедший из тюрьмы житель Кубани украл велосипед для поездки домой

В Темрюкском районе Кубани выпущенный из колонии 43-летний мужчина не смог купить билет на поезд, чтобы отправиться домой и похитил велосипед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как рассказали в ведомстве, бывший заключенный после безуспешной попытки попасть на поезд отправился бесцельно бродить по улицам. И случайно приметил возле одного из подъездов многоквартирного дома велосипед. Угнав его, он отправился на нем к месту своего жительства.

Однако владелец транспортного средства поспешно обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, составили ориентировку на розыск "железного" коня и раздали дежурным нарядам.

"Находясь на маршруте патрулирования, госавтоинспекторы заметили мужчину, который передвигался на велосипеде, схожем по описанию с разыскиваемым, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону. - Похищенный транспорт полицейские изъяли и вернули законному владельцу. Сейчас в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".