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01.06.2021 13:07
Рубрика: Происшествия

Вышедший из тюрьмы житель Кубани украл велосипед для поездки домой

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Темрюкском районе Кубани выпущенный из колонии 43-летний мужчина не смог купить билет на поезд, чтобы отправиться домой и похитил велосипед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Istock
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Как рассказали в ведомстве, бывший заключенный после безуспешной попытки попасть на поезд отправился бесцельно бродить по улицам. И случайно приметил возле одного из подъездов многоквартирного дома велосипед. Угнав его, он отправился на нем к месту своего жительства.

Однако владелец транспортного средства поспешно обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, составили ориентировку на розыск "железного" коня и раздали дежурным нарядам.

"Находясь на маршруте патрулирования, госавтоинспекторы заметили мужчину, который передвигался на велосипеде, схожем по описанию с разыскиваемым, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону. - Похищенный транспорт полицейские изъяли и вернули законному владельцу. Сейчас в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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