Кадры - больной вопрос фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Они обслуживают селян. Только в Харабалинском районе Астраханской области не хватает семь фельдшеров.

Один из них должен был работать в новом ФАПе села Чапчачи. Но фельдшера в нем пока нет. А терапевт из райцентра приезжает не каждый день.

Главврач надеется, что нынешнее лето окажется плодотворным. "Ждем выпускников-целевиков и участников программы "Земский фельдшер", - говорит Мадина Берсанова.

В этом году по земской программе в астраханские села приедут 30 фельдшеров, рассказали в минздраве области. Они получат подъемные от 500 до 750 тысяч рублей. И условия у них будут лучше, чем у тех, кто работает в старых пунктах.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионе построят 29 новых ФАПов. 14 уже принимают пациентов. На днях фельдшер Наталья Трофимовна из Речного переехала в новый ФАП. Старый, которому больше полувека, совсем обветшал. Теперь у нее - новая мебель, электрокардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр и другая аппаратура. Когда подключат интернет, Наталья будет по видеосвязи консультироваться с врачами областных клиник.

А при Тюменской областной больнице № 4 открыли сразу семь модульных ФАПов. Савинский - заработал в мае. Он под старой крышей на фундаменте почти 40-летней давности был центром притяжения сельчан. А сейчас, в современном исполнении, ежедневно мелькает в местных новостях.

Заместитель главврача Александр Плетнев тоже рад лишний раз напомнить про новый модуль: "На 58 "квадратах" разместились кабинет приема и процедурная, холл, санузел и газовая котельная. ФАП сразу комплектуется электрокардиографом, дефибриллятором, анализатором сахара, гемоглобина и уровня холестерина крови, цифровым индикатором внутриглазного давления, пульсоксиметром".

Фельдшер Ирина Вересовая, которая трудится здесь уже 15 лет, с удовольствием принимает 237 пациентов, из которых 61 - дети, по новому адресу. Забирает анализы, оказывает как плановую, так и неотложную помощь, проводит диспансеризацию и профосмотры.

Но самое, пожалуй, главное, что пришло вместе с новыми фельдшерско-акушерскими пунктами, - это телемедицинское консультирование. А также запись больных к узким специалистам, участие в видеосовещаниях с коллегами. Интернет в модный здравпункт уже заведен.