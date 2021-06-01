В Крыму два человека погибли при столкновении "КамАЗа" с Citroen

На автодороге Белогорск - Феодосия произошло ДТП с участием "КамАЗа" и легкового автомобиля Citroen, в котором погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

- По предварительным данным, 40-летняя водитель автомобиля Citroen, входя в правое закругление дороги на выезде из города, не справилась с управлением на скользком из-за дождя асфальте и выехала на "встречку", - уточнили в пресс-службе. - В результате произошло столкновение с автомобилем "КамАЗ" с полуприцепом. Водитель и 33-летний пассажир автомобиля Citroen получили смертельные травмы.

"КамАЗ", врезавшись в бок Citroen на высокой скорости, смял иномарку и превратил ее в груду металла. Одна из полос движения была заблокирована.

Сотрудникам МЧС пришлось использовать специальное оборудование для вызволения тел погибших из легковушки. МВД начало проверку по факту ДТП.