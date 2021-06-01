В лобовом ДТП под Ростовом погибли три человека

В Аксайском районе Ростовской области в результате аварии на трассе погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД РФ по региону.

ДТП произошло на 1078-м километре автодороги М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения, по которой в тот момент двигался автомобиль Lada Granta. В результате лобового столкновения погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля.

На месте аварии работают правоохранители. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертиз.