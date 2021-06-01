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Текст:   Владислав Куликов 
20:42 01.06.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(8470)

Накликали квартиру

В России впервые совершена дистанционная сделка с недвижимостью

Впервые нотариусы дистанционно удостоверили сделку с недвижимостью: житель Краснодарского края смог продать квартиру в Амурской области, не возвращаясь в родные места. Для этого ему оказалось достаточно прийти к нотариусу в своем регионе.

В этом году появилась возможность оформлять сделки с помощью нотариуса дистанционным способом. Люди, находящиеся в разных регионах, могут без личных встреч заключить какое-либо соглашение, купить-продать недвижимость и т.п. Прецедент был создан недавно: нотариусы помогли бывшим мужу и жене заключить алиментное соглашение.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Названы регионы, где накопить на квартиру можно быстрее всего

Но и нынешнее событие тоже можно назвать прецедентом: впервые удостоверена сделка с недвижимостью. Как рассказывают в Федеральной нотариальной палате, продаваемая квартира располагалась в Белогорске Амурской области, где также проживал и ее потенциальный покупатель. А собственник недвижимости давно перебрался в Геленджик, и приезд на Дальний Восток, чтобы совершить сделку, для него был проблематичным и затратным. Конечно, продавец мог провести сделку, оформив доверенность на кого-то из знакомых из Белогорска. Но новый дистанционный формат нотариального удостоверения сделок стал более удобным и надежным вариантом решения проблемы. Сделка уже зарегистрирована в Росреестре.

Человек давно уехал из Амурской области, но там осталась квартира. Она продана на расстоянии

Замруководителя Росреестра Елена Мартынова, курирующая вопросы цифровой трансформации ведомства, также отметила, что Росреестр и Федеральная нотариальная палата ведут тесное сотрудничество по развитию информационного взаимодействия. "К концу 2022 года мы планируем сократить срок регистрации прав по нотариально удостоверенным сделкам до нескольких минут. В рамках этой работы уже реализован механизм помощи заявителям в дистанционных форматах сделок, которые существенно экономят время и финансы клиентов, исключают затраты на передвижение между городами для совместного присутствия на сделке", - сообщила она.

Порядок совершения сделки в дистанционном формате мало чем отличается для заявителей от стандартной процедуры, когда все стороны собираются в одной нотариальной конторе, и не создает им никаких дополнительных сложностей. Как рассказала журналистам нотариус Белогорского нотариального округа Наталья Глущенко, участвовавшая в удостоверении сделки, пожалуй, самой большой сложностью было определить удобное время для нотариального действия с учетом разницы часовых поясов. Когда в Геленджике еще только наступает пора отмечать сделку, в Амурской области обычно уже пора спать. А в остальном все прошло даже как-то буднично, система сработала без сбоев. Так что теперь дистанционные сделки уже становятся рутинной реальностью.

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