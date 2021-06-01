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01.06.2021 06:00

Безопасности много не бывает

Сотрудники Ростовского водоканала отработали действия персонала в случае аварийной ситуации
Российская газета - Экономика Юга России № 118(8469)
Провести масштабные учения по соблюдению техники безопасности на предприятиях ЖКХ Ростовской области поручил губернатор региона Василий Голубев после трагедии на очистных сооружениях под Таганрогом, унесшей жизни 11 человек. Одним из первых такую комплексную тренировку провел Ростовводоканал на насосной станции № 6.
Использование средств защиты - обязательное требование для работы в канализационных колодцах. Фото: АО "Ростовводоканал" Использование средств защиты - обязательное требование для работы в канализационных колодцах. Фото: АО "Ростовводоканал"
Использование средств защиты - обязательное требование для работы в канализационных колодцах. Фото: АО "Ростовводоканал"

По легенде учений, сигнализация на пульте управления насосной станции оповестила о резком повышении уровня сточных вод в приемных каналах перед механическими решетками грабельного отделения, где происходит грубая очистка сточных вод от крупных предметов. Сотрудники станции действуют, исходя из ситуации, при этом соблюдая четкий алгоритм.

Старший смены делает запись в журнале и совместно с оператором, надев средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверяют загазованность помещения. Газоанализатор "Комета-5М" показал превышение уровня вредных веществ. Об этом немедленно докладывают начальнику станции. Для аварийно-восстановительных работ на объект направляется бригада слесарей. Им предстоит вручную очистить решетки приемного отделения от заблокировавшего их крупного мусора: предположительно это и стало причиной повышения уровня сточных вод.

- Если помещение загазовано, бригада должна иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также спецодежду и обувь, каски, - уточняет начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности АО "Ростовводоканал" Николай Саядян.

С поставленной задачей работники Ростовводоканала справились на отлично: "авария" устранена четко и в установленный срок. Как отметили на предприятии, это итог обучения навыкам охраны труда и тренировкам, которые проходят здесь регулярно в плановом режиме. В канализационных коллекторах и колодцах в той или иной концентрации присутствует метан, сероводород, аммиак, угарный газ. Использование средств индивидуальной защиты, замер воздуха рабочей зоны - те самые необходимые действия, которые позволяют избежать трагических ситуаций.

- В течение года к тренировкам привлекают всех сотрудников, чья деятельность связана со спуском в канализационные и водопроводные сооружения, - рассказал "РГ" Николай Саядян. Благодаря планомерному переоснащению объектов Ростовводоканала средствами безопасности, внедрению системы контроля, которое ведется более 10 лет, вероятность возникновения несчастных случаев сведена к минимуму.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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