В Севастополе вандалы расписали памятник Матросу и Солдату

В Севастополе неизвестные разрисовали постамент памятника Матросу и Солдату. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

- Из хулиганских побуждений на постамент памятника красителем белого и розового цвета нанесены изображения и надписи различного содержания, - рассказали в ведомстве.

Нарушители осквернили монумент и нанесли ущерб имуществу города Севастополя. Отдел МВД по Ленинскому району Севастополя возбудил уголовное дело по факту повреждения объектов культурного наследия (часть 1 статьи 243 УК РФ).

Памятник Матросу и Солдату установлен на мысе Хрустальном на берегу Севастопольской бухты в 1980-х годах. Посвящен героическим защитникам города в годы Великой Отечественной войны. Высота монумента - около 40 метров.