В Волжском врачей перинатального центра осудили за смерть роженицы

Волжским городским судом оглашен приговор в отношении врачей перинатального центра, обвиняемых в оказании некачественных медицинских услуг, повлекших смерть роженицы.

Отметим, на скамье подсудимых оказались не рядовые сотрудники, а заведующая акушерским отделением перинатального центра и заместитель главного врача по медицинской части. Теперь ближайшие несколько лет оба доктора проведут за решеткой.

Трагические события, стоившие жизни молодой женщине, произошли в 2017 году. В перинатальный центр города Волжского поступила беременная с диагнозом "ОРВИ". Принявшие ее дежурные врачи установили высокий риск преждевременных родов, рекомендовали продолжить терапию вирусной инфекции, а в случае развития родовой деятельности выбрать метод родоразрешения в зависимости от акушерской ситуации.

Следствием установлено, что обязательные обследования пациентке проведены не был. При этом заведующая акушерским отделением перинатального центра и заместитель главного врача по медицинской части вместо того, чтобы реально оценить тяжесть случая, приняли необоснованное решение о переводе женщины в городскую больницу № 2. Во время транспортировки пациентке стало хуже. И через три часа ее вновь по жизненным показаниям перевели в перинатальный центр.

"Не принимая во внимание антенатальную гибель плода, его тазовое предлежание, не давая оценки открывшемуся у пациентки кровотечению, врачи приняли решение провести ее родоразрешение через естественные родовые пути", - говорится в сообщении Волгоградского областного суда.

Во время родов у пациентки открылось обильное кровотечение. И только тогда врачи провели операцию. Путем кесарева сечения был извлечен мертвый плод. При этом роженица потеряла четыре литра крови и впала в кому. В критическом состоянии женщину перевели в Волгоградскую областную клиническую больницу, где, не приходя в сознание, она умерла.

Как уточнили в пресс-службе суда, оба медика, имевшие отношение к оказанию помощи погибшей, признаны виновными. Каждой из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права заниматься медицинской деятельностью на это же время.