Волгоградский губернатор ввел новую форму поддержки многодетных

В администрации Волгоградской области прошла встреча с десятью многодетными женщинами, в семьях которых в общей сложности воспитывается 62 ребенка. Всего около сотни тысяч детей в регионе живут в больших семьях.

- В 2014 году мы определили поддержку материнства и детства в числе безусловных приоритетов в нашей работе. За это время многое сделано, но еще много задач, которые надо решать. На системной основе мы продолжаем эту работу, - сказал губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона проинформировал о еще одном важном шаге, который сделала Волгоградская область для поддержки больших семей.

- Мы разработали и приняли региональную концепцию обеспечения земельными участками многодетных граждан на территории Волгоградской области, в которой предусмотрели для семей, пока не готовых по разным причинам строить свой дом, возможность получения целевого сертификата для улучшения жилищных условий. Сертификат стоимостью 300 тысяч рублей многодетная семья, признанная в установленном порядке нуждающейся в улучшении жилищных условий, сможет использовать для покупки квартиры или дома на первичном рынке жилья, а также при погашении действующего ипотечного займа или при оформлении нового, - пояснил губернатор. - Рассчитываю, что новый механизм поддержки будет востребован многодетными семьями. Со своей стороны предлагаю вам включиться в работу: механизм мы будем совершенствовать, прошу вас представить свои предложения.

По данным пресс-службы обладминистрации, обеспечение многодетных бесплатными земельными участками для жилищного строительства продолжается в регионе с 2012 года. За это время предоставлено свыше 11 тысяч таких участков, однако только часть из них имеет необходимую инфраструктуру для начала жилищного строительства. Выбор - земля или сертификат - поможет многодетным успешнее решать "квартирный вопрос". При разработке механизма учтен опыт других регионов.

Губернатор поставил задачу проработать дополнительные варианты предоставления помощи большим семьям в ведении личного подсобного хозяйства.