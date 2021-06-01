- Весь май - с корабля на бал, с бала на корабль, - метко высказался о творческом графике своего подопечного Сергея Антонова в минувшем месяце педагог ДШИ "Этюд" Николай Мельников.

Его супруга Ярослава, второй учитель мальчишки, подтвердила:

- Сережа всю весну отработал на 300 процентов - не каждый взрослый артист так может.

Загибаем пальцы: сначала выступил на пятилетии родного ансамбля "ЯрецЪ", потом на XX молодежных Дельфийских играх в Перми заработал золотую медаль в номинации "Сольное народное пение" среди конкурсантов 10-13 лет, причем она стала одной из трех наград высшей пробы тюменской делегации. Вернувшись, провел часовой концерт и вручил зрителям первый музыкальный диск. Все это практически без отрыва от учебного (шестой класс окончил на четверки и пятерки) и спортивного (блестяще выполнил нормативы по самбо) процесса. Вот еще что: вундеркинд играет на балалайке и гармони, мастерски читает стихи, углубленно занимается математикой в школе одаренных детей при Тюменском госуниверситете. Лично у меня от перечисленного кружится голова. Хочется приобнять мальчишку за кулисами в финале праздника под названием "Мы сегодня призывные…", который он устроил, вернувшись с конкурса, и спросить: "Тебе это зачем?".

- Интересно! Мне уже 13 - успеть бы все на свете попробовать, пока не состарился. Видимо, в будущем учебном году вставать придется не в шесть, а в пять утра.

Сереже от природы дан дар чувствовать песни и правильно подавать их публике

Родители Ольга Николаевна и Сергей Константинович, закончив раздавать гостям первый сольный альбом сына, разводят руками: он с рождения такой шебутной - петь, да еще по-чувашски, начал в год (Антоновы - чуваши, состоят в ассоциации "Таван", не забывают родной язык и традиции), в шесть лет попробовал эстрадный вокал, сказал, что это несерьезно, и переключился на народный. А выбрал-то, выбрал - казачьи песни. Симбиоз получился отменный: чуваш поет казачьим дискантом, да так, что не только женщины, но и здоровенные мужики в зале украдкой вытирают слезы.

Ярослава Олеговна знает главный секрет воспитанника: прежде чем разучивать материал, Сережа углубляется в историю, много читает, советуется, пробует, перекатывает каждое слово; ему от природы дано чувствовать песни и правильно подавать их публике.

В 13 лет Антонов уже постигает программу консерваторского уровня. Выручают отменный слух, знание нотной грамоты, внимательность. Бывает, по-мальчишески торопится, желая сделать уж слишком громко-красиво, но Мельниковы, тоже уникальные артисты, поправляют и направляют.

- Представляете, у нас самих еще сольника не было, а Сережке организовали, - смеется Ярослава. - Мы рады, что наши ученики потихоньку выходят из кабинетов и поют для людей, - в этом и есть смысл истинного творчества. Надеюсь, из массы увлечений он в конце концов выберет пение.

- Говорить пока рано, - вступает в диалог Сергей. - Но я вот что скажу: музыкой в нашей жизни пронизано все - и самбо, и математические задачи.