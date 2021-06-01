Новости

Путин назвал отношения с бывшими республиками СССР одним из приоритетов 16:02
Гражданку России арестовали заочно за преступление в Киеве 15:56
Суворовцы из Петербурга завоевали кубок министра обороны 15:49
В "Векторе" оценили риски, связанные с птичьим гриппом H10N3 15:49
Шойгу поздравил ВТА и Северный флот 15:25
Житель Архангельска сменил имя и фамилию, чтобы не идти в армию 15:21
Путин рассказал о своей маме 15:16
Кабмин предлагает ввести для малого бизнеса дисконт по штрафам за картели 15:12
Чемезов: РФ смогла наладить производство большей части импортной продукции 15:08
Швейцария может закрыть небо над Женевой во время саммита РФ-США 15:06
Мошенники похищали деньги под видом оказания инвестиционных услуг 15:01
Полиция предлагает психологически обследовать потенциальных опекунов 14:52
Оперштаб: Еще 2393 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 14:27
Минцифры может ограничить использование нероссийских базовых станций LTE 14:21
Видео: Владимир Путин поздравил школьников с Днем защиты детей 14:10
Базу данных одаренных детей могут создать в "Курчатовском институте" 14:09
Путин: Многодетные семьи - основа будущего России 14:08
"Газпром" наращивает экспорт, но хранилища газа Европы остаются пустыми 14:08
Путин: РФ выходит из сложной ситуации с коронавирусом, но опасность сохраняется 14:00
Минцифры предложило регистрировать пассажиров на рейсы без паспорта 13:57
Кравцов: Антитеррористические требования к школам представят до сентября 13:56
Лукашенко рассказал о содержимом чемодана на встрече с Путиным 13:37
Бразильского министра заподозрили во вмешательстве в расследование 13:26
В аппарате Титова призвали снять ограничения на маркировку ввозимых товаров 13:22
Законопроект о регулировании IT-гигантов прошел первое чтение 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 15:16
Рубрика: Культура

Золотой наш мальчик

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 120(8471)
- Весь май - с корабля на бал, с бала на корабль, - метко высказался о творческом графике своего подопечного Сергея Антонова в минувшем месяце педагог ДШИ "Этюд" Николай Мельников.
50-минутный концерт только с живым звуком Сергей называет "новым витком своей жизни". Фото: Ирина Никитина/РГ 50-минутный концерт только с живым звуком Сергей называет "новым витком своей жизни". Фото: Ирина Никитина/РГ
50-минутный концерт только с живым звуком Сергей называет "новым витком своей жизни". Фото: Ирина Никитина/РГ

Его супруга Ярослава, второй учитель мальчишки, подтвердила:

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Талантливым студентам предложат повышенный кешбэк

- Сережа всю весну отработал на 300 процентов - не каждый взрослый артист так может.

Загибаем пальцы: сначала выступил на пятилетии родного ансамбля "ЯрецЪ", потом на XX молодежных Дельфийских играх в Перми заработал золотую медаль в номинации "Сольное народное пение" среди конкурсантов 10-13 лет, причем она стала одной из трех наград высшей пробы тюменской делегации. Вернувшись, провел часовой концерт и вручил зрителям первый музыкальный диск. Все это практически без отрыва от учебного (шестой класс окончил на четверки и пятерки) и спортивного (блестяще выполнил нормативы по самбо) процесса. Вот еще что: вундеркинд играет на балалайке и гармони, мастерски читает стихи, углубленно занимается математикой в школе одаренных детей при Тюменском госуниверситете. Лично у меня от перечисленного кружится голова. Хочется приобнять мальчишку за кулисами в финале праздника под названием "Мы сегодня призывные…", который он устроил, вернувшись с конкурса, и спросить: "Тебе это зачем?".

- Интересно! Мне уже 13 - успеть бы все на свете попробовать, пока не состарился. Видимо, в будущем учебном году вставать придется не в шесть, а в пять утра.

Сереже от природы дан дар чувствовать песни и правильно подавать их публике

Родители Ольга Николаевна и Сергей Константинович, закончив раздавать гостям первый сольный альбом сына, разводят руками: он с рождения такой шебутной - петь, да еще по-чувашски, начал в год (Антоновы - чуваши, состоят в ассоциации "Таван", не забывают родной язык и традиции), в шесть лет попробовал эстрадный вокал, сказал, что это несерьезно, и переключился на народный. А выбрал-то, выбрал - казачьи песни. Симбиоз получился отменный: чуваш поет казачьим дискантом, да так, что не только женщины, но и здоровенные мужики в зале украдкой вытирают слезы.

Ярослава Олеговна знает главный секрет воспитанника: прежде чем разучивать материал, Сережа углубляется в историю, много читает, советуется, пробует, перекатывает каждое слово; ему от природы дано чувствовать песни и правильно подавать их публике.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как уральцы готовятся к дню рождения Пушкина

В 13 лет Антонов уже постигает программу консерваторского уровня. Выручают отменный слух, знание нотной грамоты, внимательность. Бывает, по-мальчишески торопится, желая сделать уж слишком громко-красиво, но Мельниковы, тоже уникальные артисты, поправляют и направляют.

- Представляете, у нас самих еще сольника не было, а Сережке организовали, - смеется Ярослава. - Мы рады, что наши ученики потихоньку выходят из кабинетов и поют для людей, - в этом и есть смысл истинного творчества. Надеюсь, из массы увлечений он в конце концов выберет пение.

- Говорить пока рано, - вступает в диалог Сергей. - Но я вот что скажу: музыкой в нашей жизни пронизано все - и самбо, и математические задачи.

В регионах Культура Музыка Фолк Общество Ежедневник Образ жизни Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Путин назвал отношения с бывшими республиками СССР одним из приоритетов
Вступил в силу закон о просветительской деятельности
Bloomberg: Меркель отправила делегацию в США обсуждать "Северный поток-2"
Цены на сахар в России больше не регулируются
В России предложили ввести отцовский капитал
Героев современных сериалов разделили на пять типов
Как голосовали за Россию на "Евровидении"-2021