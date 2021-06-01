Двор на улице Трубников в Первоуральске - даже с виду необыкновенный: чистота идеальная, машины припаркованы там, где им положено, изумрудные газоны будто причесаны, в палисадниках буйствуют тюльпаны и нарциссы. Квартира, куда мы заглянули, усиливает эффект попадания из привычного мира в некий параллельно существующий. Здесь живет Александр Серге­евич Пушкин, тот самый, солнце русской поэзии: в одной комнате он задумчиво грустит, в другой - увлеченно сочиняет, внимательно наблюдает за суетой, любуется затейницей-белкой и царскосельской девушкой с кувшином, а в кухне с дверцы холодильника целится в красавца-мерзавца Дантеса. Кругом статуэтки, картины, рисунки, книги. И это все о нем.

В квартире Нины Михайловны Юрченко (на снимке слева) все наполнено любовью к великому поэту. Нина Пантелеевна Овсянникова — не только коллега Юрченко, но и единомышленник. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В гости к милейшей хозяйке квартиры Нине Михайловне Юрченко меня привела Наталья Викторовна Шарнина, основатель и председатель ассоциации пушкинских клубов Свердловской области, чтобы поговорить, разумеется, об Александре Сергеевиче и о том, как в Первоуральске народ с Пушкиным общается, как собираются отмечать его очередной день рождения. Почему в Перво­уральск, спросите вы. Скажу сразу: поэт здесь не бывал, что, конечно, очень сужает круг возможностей местных пушкинистов. Но они не опускают руки, и своей совместной с Пушкиным историей небезосновательно гордятся.

В конце восьмидесятых в первоуральской школе-интернате Наталья Шарнина организовала клуб "Лукоморье" - в память о том, как ей самой, детдомовке военных лет, невероятные, нездешние и в то же время такие понятные даже ребенку стихи помогли выстоять. В 1993 году ее подопечные получили дип­лом коллективного члена Всесоюзного Пушкинского общества, подписанный академиком Дмитрием Лихачевым, - по тем временам событие уникальное. Потом Шарнина переехала в Екатеринбург, и ее Пушкин вмес­те с нею, но это отдельная история. А Перво­уральску не оставаться же без поэта, в самом деле. Тем паче что Александр Сергеевич как в этом мире, так и в параллельном сохранил удивительное умение влюблять в себя женщин с первого взгляда и на всю жизнь. Нина Юрченко, учитель истории, которая теперь руководит клубом "Лукоморье", это тоже на себе испытала:

- В 1974 году я оформила подписку на полное собрание сочинений Пушкина в десяти томах. Выход каждого тома был событием. И именно с того издания 47 лет назад началось мое настоящее увлечение пушкинианой, я стала изучать все, что связано с именем поэта, с пушкинской эпохой. Постепенно накопился большой материал. И тогда пришло решение создать пушкинский музей, последние 11 лет он находится в школе № 2.

Пусть кто-то усмехнется: подумаешь, школьный музей, капля без моря. Но в небольшом провинциальном городе другие масштабы. И отношения между людьми другие, и события имеют иной смысл, нежели в суетливых миллионниках, падких на грандиозные шоу. За много лет в небольшую комнату, от пола до потолка завешанную и уставленную множеством интереснейших вещей, заходили сотни детей. Многие возвращались и оставались, захваченные искренностью и обаянием Александра Сергеевича и Нины Михайловны. Почти каждый день она проводит в музее экскурсии, встречи, клас­сные часы, уроки, конкурсы. Дети задают вопросы, рассуждают, им любопытно узнать о детстве поэта, его семье. А пушкинский правильный, родниково-чистый русский язык незаметно становится для них понятным, современным и надежно защищает от убожества новояза.

- А что дает лично вам работа в клубе? - не раз пытали Юрченко вредные журналисты.

- Я получаю удовольствие, мне легче становится и духовно, и физически от того, что детям приятно приходить в музей, ко мне в клуб, - признается Нина Михайловна. - Они приходят часто, когда нет урока или прос­то захотелось. Мы рисуем, отгадываем кроссворды, читаем. Тема общения, конечно, пушкинская. Вижу, они довольны, и я счастлива.

Первоуральский донжуанский список Пушкина вышеупомянутыми дамами не ограничивается. Нина Михайловна знакомит меня с подругами и коллегами: Нина Пантелеевна Овсянникова - педагог дополнительного образования, Ольга Алексеевна Дронова - учитель музыки. Обе влюблены в творчество поэта (и в него самого, не без этого), обе создали домашние клубы, по старинке - салоны. Их посещают и старенькая мама, и взрослые дочери, и подрастающие внучки, и приятели внучек. Устраивают семейные посиделки, викторины, изучают пушкинскую эпоху и по учительской привычке делают на память трогательные альбомы, которые много лет спустя станут настоящими семейными сокровищами.

…Четыре очарованные Александром Сергеевичем дамы и я выходим из дома, где все дышит любовью к поэту, в тот самый утопающий в нарциссах двор, и я начинаю возвращаться к реальности, но…

- А вот библиотека, - показывает на здание во дворе Наталья Викторовна. - В ней тоже работает пушкинский клуб. И еще есть - в других библиотеках, в школах.

"Александр Сергеевич! - мысленно взываю я. - Ну как вам это удается? Чтобы вас любили спустя века - и так искренно, так нежно?!"

Кстати

Первоуральские пушкинисты много лет добивались появления в одной из зеленых зон города реального "Лукоморья" - поляны, на которой поселились бы персонажи пушкинских сказок. И вот хорошая новость: через год

к 290-летию Первоуральска "Поляну сказок" откроют в Парке новой культуры. А в 2021-м, неюбилейном, 6 июня день рождения поэта первоуральцы отметят, как свой собственный, на улице Пушкина, в школах, библиотеках и обычных квартирах самого, наверное, пушкинского на Урале города. Ну и в пригородах его, разумеется: домашние клубы "Зинаида" и "Натали" есть в деревнях Макарово и Коновалово.