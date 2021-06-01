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01.06.2021 13:38
Рубрика: Власть

На Урале ввели региональную премию для врачей и волонтеров-медиков

Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)

В благодарность за труд медбратьев и медсестер, среди которых и сотрудники больниц, и юные волонтеры, губернатор Свердловской области учредил региональную премию. Ее лауреаты смогут получить более ста тысяч рублей, их отберет конкурсная комиссия Минздрава.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Это признание заслуг всех уральских врачей, фельдшеров, санитаров, медсестер и добровольцев в борьбе за жизни и здоровье людей не только в коронавирусный период - всегда. Ежегодно премию будут присуждать в десяти номинациях: "На переднем крае", "За верность профессии" и другие", - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Претендовать на нее рассчитывают около 50 человек. Выдвигать соискателей - врачей, волонтеров-медиков - начнут медицинские коллективы, а победителей определят члены конкурсной комиссии, созданной областным Минздравом. Лауреаты первой степени получат 270 тысяч рублей, второй - по 220 тысяч, и третьей - 160 тысяч.

Напомним, что губернатор объявил 2021-й Годом медицинского работника в регионе. Знаковым событием, в том числе, стало открытие Дома добровольцев на базе Свердловского областного медколледжа. Его основали по просьбе волонтеров и студентов. На новой площадке в Екатеринбурге участники всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе организовали волонтерские штабы, кол-центр для работы по заявкам и обмена опытом.

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