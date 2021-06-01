"Транснефть-Сибирь" подтвердила экологическую безопасность на объектах в Арктике

Новости

Новак: Ситуация на нефтяном рынке улучшается, но сохраняются риски 16:03
Путин назвал отношения с бывшими республиками СССР одним из приоритетов 16:02
Гражданку России арестовали заочно за преступление в Киеве 15:56
Суворовцы из Петербурга завоевали кубок министра обороны 15:49
В "Векторе" оценили риски, связанные с птичьим гриппом H10N3 15:49
Шойгу поздравил ВТА и Северный флот 15:25
Житель Архангельска сменил имя и фамилию, чтобы не идти в армию 15:21
Путин рассказал о своей маме 15:16
Кабмин предлагает ввести для малого бизнеса дисконт по штрафам за картели 15:12
Чемезов: РФ смогла наладить производство большей части импортной продукции 15:08
Швейцария может закрыть небо над Женевой во время саммита РФ-США 15:06
Мошенники похищали деньги под видом оказания инвестиционных услуг 15:01
Полиция предлагает психологически обследовать потенциальных опекунов 14:52
Оперштаб: Еще 2393 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 14:27
Минцифры может ограничить использование нероссийских базовых станций LTE 14:21
Видео: Владимир Путин поздравил школьников с Днем защиты детей 14:10
Базу данных одаренных детей могут создать в "Курчатовском институте" 14:09
Путин: Многодетные семьи - основа будущего России 14:08
"Газпром" наращивает экспорт, но хранилища газа Европы остаются пустыми 14:08
Путин: РФ выходит из сложной ситуации с коронавирусом, но опасность сохраняется 14:00
Минцифры предложило регистрировать пассажиров на рейсы без паспорта 13:57
Кравцов: Антитеррористические требования к школам представят до сентября 13:56
Лукашенко рассказал о содержимом чемодана на встрече с Путиным 13:37
Бразильского министра заподозрили во вмешательстве в расследование 13:26
В аппарате Титова призвали снять ограничения на маркировку ввозимых товаров 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 14:58

"Транснефть-Сибирь" подтвердила экологическую безопасность на объектах в Арктике

Судебная инстанция Пуровского районного суда ЯНАО признала незаконность обвинений в экологических нарушениях, обнаруженных Росприроднадзором на объектах "Транснефти" в Арктике, и отменила штраф в размере 715 тысяч рублей.
Фото: АО "Транснефть - Сибирь" Фото: АО "Транснефть - Сибирь"
Фото: АО "Транснефть - Сибирь"

В декабре прошлого года ведомство провело внеплановую проверку объектов компании, расположенных в Арктической зоне, по результатам которой сообщило, что у АО "Транснефть-Сибирь" обнаружено 117 нарушений, касающихся технического состояния производственных объектов, обращения с отходами, сброса сточных вод и выбросов в атмосферу. Компании было выдано 105 предписаний, впоследствии 71 предписание было снято Росприроднадзором в связи с отсутствием обоснованности нарушений. Остальные постановления ведомства в судах были отменены.

Несостоятельными признаны такие нарушения как выбросы в атмосферу. В результате совместной работы АО "Транснефть - Сибирь" со специалистами Росприроднадзора в январе текущего года по выданным замечаниям надзорного органа проведена дополнительная экспертиза источников выбросов, а также уточнение исходных данных, используемых при расчете выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на производственных объектах "Транснефть-Сибирь". По результатам экспертизы Росприроднадзор представил заключение, в соответствии с которым загрязнение атмосферного воздуха выбросами не подтверждено.

В отношении замечаний по эксплуатации технологического оборудования, выявленных в ходе надзорных мероприятий, компания представила эксплуатационную, проектную, экспертную документацию и смогла доказать несостоятельность замечаний.

Что же касается надежности инфраструктурных объектов, расположенных в арктической зоне, то стоит отметить, что все виды производственной деятельности АО "Транснефть - Сибирь" осуществляются строго в соответствии с законодательством РФ, нормативными и отраслевыми документами. Трубопроводная система Заполярье - Пурпе - Самотлор, строительство которой велось в период с 2010 года по 2017 год на территории г. Новый Уренгой, Пуровского и Тазовского районов ЯНАО, полностью соответствует проектной документации, прошедшей Главную государственную экспертизу. В ходе строительства трубопроводной системы были реализованы масштабные мероприятия по сохранению хрупкой экосистемы региона. В качестве мероприятий по сохранению многолетнемерзлых грунтов и сокращению опасных геологических процессов проектом предусмотрено применение термостабилизации мерзлых грунтов.

Кроме того, в рамках реализации шестистороннего соглашения между полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, правительствами Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, ПАО "Транснефть" и АО "Корпорация Развитие" создан целый ряд объектов экологической направленности. К примеру, построены канализационно-очистные сооружения производительностью 2,5 тыс. куб. метров в сутки в пос. Коротчаево г. Новый Уренгой, возведены мост через реку Пур протяженностью более 1 км и мост через реку Надым протяженностью свыше 1,3 км, что позволило обеспечить безопасное прохождение периода нереста рыб. В Тазовском районе ЯНАО завершено строительство рыборазводного завода, ведется строительство полигона ТБО. Реализация этих проектов позволила повысить уровень экологической безопасности, минимизировать воздействие производственных объектов на окружающую среду.

Деятельность предприятия в рамках управления охраной труда, энергоменеджмента и рационального природопользования соответствует международным стандартам в этих областях, что ежегодно подтверждается.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Тюменская область

Главное сегодня

Путин назвал отношения с бывшими республиками СССР одним из приоритетов
Вступил в силу закон о просветительской деятельности
Bloomberg: Меркель отправила делегацию в США обсуждать "Северный поток-2"
Цены на сахар в России больше не регулируются
В России предложили ввести отцовский капитал