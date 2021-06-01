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01.06.2021 15:08
Рубрика: Культура

Доктор сочиняет сказки

Уральский врач номинирована на премию имени Астрид Линдгрен
Текст: Светлана Добрынина
Российская газета - Неделя - Урал № 120(8471)
На международную литературную премию имени Астрид Линдгрен номинирована врач-нейро­физиолог Свердловского онкологического диспансера Светлана Лаврова. Ее кандидатуру выдвинули сотрудники Свердловской областной библио­теки для детей и молодежи имени Владислава Крапивина.

- Я десять лет писала в стол и только для своих детей. Другим не показывала - для доктора, кандидата медицинских наук такое амплуа казалось несерьезным. Но внезапно выяснилось, что сказки и рассказы нравятся посторонним людям. Они помогли связаться с московским издательством. Так и стала литератором, - говорит Светлана.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Уралец стал лауреатом Международного фестиваля детской литературы

Сейчас в послужном списке врача около сотни познавательных книг. Место действия - уральские просторы, главные герои - школьники. Например, сюжет "Марго Синие Уши" разворачивается в Березовском, где открывают интернат для необыкновенно одаренных детей, умеющих ходить по потолку, летать, смотреть в глубь земли на 10 километров и видеть будущее. В фэнтези "Год свирепого цыпленка" подросток путешествует по интересным местам Екатеринбурга, в том числе заглядывает в больницу скорой помощи.

В своих произведениях Лаврова затрагивает совсем не детские темы, например, рассказывает о том, как уходит в прошлое культура малых народов, как непросто ребенку освоиться в новом коллективе.

Медицина и литература тесно связаны

- Медицина и литература тесно связаны: в первом случае лечим тело, а во втором - душу, - уверена писательница.

На заметку

С 2002 года международная премия имени шведской писательницы Астрид Линдгрен ежегодно присуждается за достижения в области детской литературы, созвучные гуманистическим и демократическим ценностям. В нынешнем году свердловская биб­лиотека имени Крапивина стала одной из семи российских учреждений, которым предоставили возможность самим определить кандидатов. При отборе учитывали мнения экспертов - филологов, редакторов, критиков. Проводился и онлайн-опрос среди читателей библиотеки. Имена победителей назовут в мае следующего года.

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