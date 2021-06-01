Кто из нас не помнит детскую сказку об избушках лубяной и ледяной? В очень похожей ситуации оказались жители челябинской новостройки на улице Сулимова, согласившиеся обменять лубяные квартирки в ветхом доме на новые - в высотке.

Заманчивое предложение

Еще в 2017 году они заключили договор с застройщиком, по которому передали ему находящийся в общей долевой собственности учас­ток земли в обмен на квартиры в новом доме, и с нетерпением ждали, когда вырастет "их" десятиэтажка. Потом обустраивались на новом месте - покупали стройматериалы, сантехнику, мебель, справляли новоселье. Радости не было конца! Пока не выяснилось: квартиры принадлежат совсем не им и уже выставлены на продажу. А новые владельцы подают иски об их принудительном выдворении.

- Когда на нас свалился этот кошмар, мы побежали искать защиты в полицию и прокуратуру, - рассказала жительница дома Людмила Додина. - Нас внимательно выслушали, обнадежили, что скорее всего речь идет об известной схеме "двойной продажи" квартир, и по­обещали разобраться с мошенниками. Но прошло уже несколько месяцев, уголовное дело так и не возбудили. Зато первые иски о выселении суд должен рассмотреть в июне. И, поскольку права собственности на квартиры нам так и не передали, нетрудно представить, чем эти суды закончатся!

Как же так вышло? Застройщик "Челябинскавтотранс", занимающийся расселением хрущоб в цент­ре Челябинска, нарисовал жителям квартала на улицах Блюхера, Омской, Сулимова и Тарасова картину его преображения с возведением новых домов, благоустройством и озеленением прилегающих территорий. Первую высотку предложили воткнуть на участке в одну тысячу квадратных метров возле дома № 51а на улице Сулимова, а затем расселить этот дом и на его мес­те приступить к строительству второй очереди.

- Ну это же просто подарок, - говорит другая пострадавшая Инна Войникова. - На общем собрании проголосовали единогласно и заключили с застройщиком договор о передаче во временное пользование земельного участка в обмен на переселение. Поначалу ничего не предвещало беды. Строители споро взялись за дело, получили в мэрии все необходимые документы - дом вырос буквально на глазах. И сразу после проведения отделочных работ руководитель фирмы Людмила Ребреш предложила нам переезжать. Лично выдавала комплекты ключей и акты передачи квартир со словами: "Они теперь ваши, начинайте делать ремонт, а право собственности мы оформим, как только будет получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию".

Прокуратура не вмешивается

Люди переехали, и почти год никто их не беспокоил, дав основательно обжиться на новом месте. Но этой зимой объявились инвес­торы строительства, которые сообщили, что по инвестиционному соглашению с застройщиком являются владельцами спорных квартир, и попросили их освободить. Как выяснилось, разрешение на ввод дома в эксплуатацию давно получено, но права собственности на квартиры переданы не новоселам, а сторонним людям.

- За четверть века судебных разбирательств впервые слышу о таком цинизме, чтобы жильцам дали обустроиться и сделать ремонт, перед тем как подать иски об их выселении, - искренне удивляется юрист Игнат Соломеев. - Здесь или ошибка, или беспредел, которого не было даже в 90-е. Ведь с каждым пострадавшим индивидуально заключали договор, четко прописывали условия переезда с подробным описанием обмениваемой жилплощади. Странно, что правоохранительные органы до сих пор не дали оценку этой ситуации.

В ответ на запросы "РГ" в полицию и прокуратуру выяснилось: сначала проверка по заявлениям обманутых новоселов проводилась силами городского УВД. Затем материалы передали в отдел полиции Советского района, на территории которого произошел инцидент. А затем почему-то вернули обратно в полицию города. Сроки проведения неоднократно продляли, а какого-либо решения до сих пор не приняли. Прокуратура осуществляет общий надзор, но в ход проверки не вмешивается, пока не нарушены процессуальные нормы.

Зато из ответа прокуратуры стало известно: 29 декабря 2020 года дом на Сулимова, 51а признан вет­хо-аварийным и подлежащим расселению. Может, этого решения и ждали инвесторы, чтобы запустить механизм отъема квартир?

Ведь какая вырисовывается схема? Жильцов, отдавших землю под строительство высотки, выдворяют из новых квартир обратно в лубяную избушку. А потом они получают жилье где-нибудь в новостройках на окраине города, которые регион возводит специально для переселенцев из ветхо-аварийного жилья. Все расходы при этом несет бюджет. А инвесторы и застройщик остаются в шоколаде, освоив лакомый кусочек земли в центре Челябинска совершенно бесплатно.

Дом на Сулимова, 51а признан ветхо-аварийным. Может, этого решения и ждали инвесторы, чтобы запустить механизм отъема квартир?

Правда, расселение дома мэрия наметила только на 2030 год. Но и в этом есть свои плюсы. К тому времени уже никто и не вспомнит, на каких условиях строилась новая высотка…

- Когда мы обсуждали исполнение договора временного владения земельным участком под строительство, то договорились: три инвестора и "Челябинскавтотранс" в соответствии с предварительными договорами на расселение собственников жилых помещений дома № 51а на улице Сулимова распределят между собой расселение конкретных квартир, - сообщила руководитель компании-застрой­щика Людмила Ребреш. - Таким образом, девять квартир, жители которых заявили о согласии переселиться, взяли на себя инвесторы. Мне было необходимо выкупить три квартиры. Жители дома на улице Омской, 63б согласились на строительство первой очереди на условии, что мы благоустроим их придомовую территорию и обновим инженерные сети. Однако, когда дом был готов, начались проблемы…

Прибыль любой ценой

По словам Ребреш, сначала жители одной из квартир заломили за свои квадратные метры в ветхом строении восемь миллионов руб­лей и обратились в суд с иском о запрете на ввод новостройки в эксплуатацию. Затем палки в колеса начали вставлять жители Омской. В итоге высотку построили в декаб­ре 2019 года, а разрешение на ввод в эксплуатацию получили только в октябре 2020-го.

За это время инвесторы, не имевшие возможности реализовать 900 квадратных метров свободного жилья, охладели к строительству второй очереди. А когда зашел вопрос о передаче в собственность 800 квадратных метров уже пере­ехавшим жителям расселенного дома, отказались от своих обязательств, сославшись на понесенные убытки. Впрочем стоит отметить, что и сам застройщик не сумел договориться о цене с владельцами выкупаемых квартир. Этот вопрос до сих пор решается в судах.

Выяснить позицию инвесторов, инициировавших иски о принудительном выселении, не удалось. Один из них постоянно проживает за границей, другой оказался недоступен. А третий, только услышав, о чем идет речь, отказался обсуждать ситуацию по телефону и положил трубку.

Зато, по словам обманутых переселенцев, на встрече с ними он вел себя вызывающе - бравировал знакомствами с чиновниками и заверял: пострадавшие ничего не докажут. А потом заявил о готовности передать им квартиры в собственность, если за них заплатят. Якобы на каких условиях выделяли землю под строительство, его не интересует. Он вложил в него свои деньги и хочет получить прибыль!

- Конечно, это неправильно! Люди, передавшие землю под строительство, имеют полное право на квартиры в новом доме. И мы будем участвовать в процессах и выдвигать встречные иски о признании за ними прав собственности на основании заключенных ранее договоров, - сообщила Людмила Ребреш. - Есть второй путь - выкупить их квартиры у инвесторов по рыночной цене - на это потребуется

17 миллионов. Но я готова поискать эти деньги, чтобы окончательно не увязнуть в судах и ускорить строительство второй очереди.

А пока суд да дело, жители живут в постоянном страхе за свои квартиры, детей и имущество.

- Когда мы отказались освободить квартиры, неизвестные пере­шли к откровенному самоуправству: в то время как большинство из нас находились на работе, попытались взломать входные двери, - рассказали жильцы. - В одной из квартир в это время находился ребенок, он до сих пор сильно напуган. К сожалению, правоохранительные органы не спешат реагировать. А эти люди, осознавая свою безнаказанность, могут перейти к более активным действиям. Защитить нас некому. У нас, в отличие от наших оппонентов, нет ни денег, ни связей.

P. S.

Просим считать эту публикацию официальным обращением к начальнику ГУ МВД по Челябинской области Андрею Сергееву и исполняющему обязанности регионального прокурора Павлу Вепреву. С момента подачи первых заявлений в полицию прошло более трех месяцев. Все это время жильцы надеялись, что после вмешательства правоохранительных органов давление на них прекратится. Но эти надежды не оправдались, подорвав, в свою очередь, и веру в защиту со стороны государства...