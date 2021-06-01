В Челябинске вынесли приговор взломщикам банкоматов

Калининский суд Челябинска вынес приговор двум взломщикам, на протяжении пяти лет похищавшим деньги из сейфов и банкоматов. В общей сложности преступники причинили ущерб на сумму свыше 13 миллионов рублей, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

- Установлено, что обладая специальными познаниями в области электроники и охранных сигнализаций, злоумышленники в ночное время проникали в отделения почтовой связи, магазины и иные объекты, похищая денежные средства из банкоматов и платежных терминалов, - передает представитель прокуратуры Наталья Мамаева.

С 2014 по 2019 год они совершили 21 преступление, причинив юридическим лицам ущерб на общую сумму свыше 13 миллионов рублей.

Суд приговорил налетчиков пяти и пяти годам двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.