В Челябинской области поезд сбил шестилетнего ребенка

В Челябинской области ночью попал под поезд шестилетний ребенок. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего смерть человека, сообщили в следственном управлении СК на транспорте.

- Тело мальчика обнаружено сегодня около трех часов утра на железнодорожных путях станции Бишкиль, - передает пресс-служба ведомства. - За ночь через станцию прошло несколько поездов, и какой из них причинил ребенку смертельные травмы, пока не установлено.

Вчера мальчик ушел из дома и не вернулся. Пропавшего разыскивали волонтеры общественной организации "Легион-Спас".

Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются родственники погибшего, устанавливаются очевидцы случившегося. Кроме того, предстоит выяснить условия проживания ребенка. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления.