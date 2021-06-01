В Екатеринбурге опекунов осудили за убийство ребенка

Супружеской чете из Екатеринбурга вынесли сегодня приговор по делу о гибели ребенка, который находился под их опекой.

Как рассказала официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова, в семье пары жил мальчик-инвалид 2011 года рождения, о котором они должны были заботиться. В июле 2018 года, якобы из-за того, что он не слушался, взрослые его жестоко избили - ногами, руками, подручными предметами. При этом они понимали, что ребенок находится в беспомощном состоянии и не может дать сдачи.

"На теле мальчика осталось множество ран и ссадин, он получил закрытую черепно-мозговую травму, отек мозга. В ту же ночь он скончался", - говорит пресс-атташе.

Как сообщает Следственный комитет Свердловской области, по делу провели множество экспертиз, включая молекулярно-генетическую, биологическую и психолого-психиатрическую.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга на основании вердикта присяжных и собранных следствием доказательствах признал супругов виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть несовершеннолетнего. Женщину приговорили к девяти годам в исправительной колонии общего режима, ее мужа - к 9 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года.

Приговор в законную силу не вступил.