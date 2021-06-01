В Зауралье открыли шеринг-мастерские для малообеспеченных семей

В Зауралье родители, которые имеют рабочие специальности или хотят обучиться новому ремеслу, могут бесплатно взять профессиональное оборудование, инструменты и с их помощью подзаработать. А если дело пойдет - открыть собственный бизнес.

"Шеринг" в переводе с английского - делиться, совместно использовать. По смыслу слово очень близко к пункту проката, но все-таки это не одно и то же. Если в пункте проката просто оказывают услуги, передав во временное пользование вещи, то шеринг - скорее технология. Ее применяют, когда нужно решить какую-то практическую задачу или достичь определенной цели.

В Курганской области с помощью шеринга решили бороться с бедностью. 159,6 тысячи из 818,5 тысячи жителей (19,3 процента) имеют доход ниже прожиточного минимума. В 2020 году Зауралье даже вошло в пилотный проект по борьбе с бедностью: в регионе разработали целый комплекс мер для повышения благосостояния малоимущих.

- В прошлом году мы выиграли конкурс, объявленный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и получили грант - более 15,5 миллиона рублей, - рассказала начальник Главного управления социальной защиты населения региона Анастасия Золотухина. - Более трех миллионов из этой суммы предназначены для ше­ринг-мастерских.

"Бывает, женщина обучилась ногтевому сервису, а на оборудование нет денег. Конечно, мы ее поддержим"

Их создают на базе организаций социального обслуживания. В 2020-м их открыли в Кургане и Шадринске, в этом году планируется запустить в Катайске и Мишкино.

Елена Дзенит одна воспитывает троих детей-школьников. Из-за болезни сына пришлось оставить работу. Недавно ей предложили взять швейную машинку, пока на три месяца, и попробовать работать дома.

- После школы я окончила швейное училище, - говорит Елена. - Простая машинка у меня есть, поэтому я попросила элект­рический оверлок. Если получится шить, перейду на самозанятость, а там, может, и социальный контракт оформлю.

Идею открыть шеринг-мастерс­кие предложили в Курганском цент­ре социальной помощи семье и детям. По словам директора цент­ра Анны Неизвестных, цели преследовали две - помочь людям решить личные сиюминутные проб­лемы, например вспахать огород или отремонтировать квартиру, и побудить их открыть свое дело. Перед тем как закупить оборудование, специалисты опросили подопечных, чем бы они хотели заняться, чему научиться. Самыми популярными оказались швейное производство, парикмахерское дело, столярные, слесарные, строительные работы, садоводство. Так в мастерской появились швейные машинки, комплекты для парикмахера и мастера ногтевого сервиса, оборудование для плотника, сантехника, электромонтера, есть даже плиткорез и аппарат для выравнивания стен. Самые востребованные - наборы для огородника. За культиватором в разгар сельхозработ выстроилась очередь. Правда, техникой в мастерской могут воспользоваться только подшефные центра. С ними заключают договор, прописывают ответственность на случай потери или повреждения оборудования.

- Многие боятся подумать о собственном бизнесе, считая это недосягаемой вершиной, - говорит Анна. - Мы убеждаем: а ты попробуй, возьми швейную машинку, может, это то, что тебе нужно. Не получится - проверишь себя в другом деле. Бывает, женщина обучилась ногтевому сервису, а на оборудование нет денег. Конечно, мы ее поддержим. Когда встанет на ноги, поможем зарегистрировать ИП, заключить соцконтракт.

На заметку

За Курганским центром социальной помощи семье и детям закреплено около четырех тысяч семей, почти две трети из них малообеспеченные. Шеринг-мастерс­кой пока воспользовались восемь. В регионе, по данным на 1 марта, на социальном обслуживании находится 11 674 семьи. По расчетам Главного управления соцзащиты населения, за два года новыми услугами смогут воспользоваться примерно сто малообеспеченных семей с детьми.