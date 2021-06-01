Видео: Эксперты рассказали, как защитить детей от кибербуллинга

С началом летних каникул у детей появится больше свободного времени, возможно, они чаще начнут пропадать в соцсетях. А значит, выше риск нарваться на троллей и хейтеров. В уральском филиале "РГ" собрались эксперты, которые рассказали, как грамотно защититься от кибербуллинга.

По данным Майкрософт, в России кибербуллингом задето 2,5 миллиона подростков. При этом статистики по нему нет ни в полиции, ни в суде - парадокс.

Михаил Хохолков, ведущий юрист юридической фирмы INTELLECT: Отчасти это связано с тем, что уголовные дела с участием несовершеннолетних рассматриваются в закрытом режиме.

Алексей Краев, куратор проекта "Киберпатруль" в Тюменской области, председатель комитета молодежной политики города Тюмени: Отчасти с тем, что подростки стесняются откровенничать, в отличие от малышей. Во многих регионах сейчас реализуются проекты по мониторингу интернет-контента для детей. Тюменская область выделяется на этом фоне. Во-первых, у нас волонтеры "Киберпатруля" не столько ищут сайты с негативным содержанием, сколько маркеры риска на страничках ребят, определенный набор слов, соматическое ядро, которое сигнализирует, что с человеком что-то не так.

С конца 2020 года эта работа превратилась из проектной в системную, куда включены все органы профилактики, в том числе школа. Именно классный руководитель, общаясь с 25-30 детьми ежедневно, способен заметить, что у кого-то из них не все в порядке. В помощь педагогам в департаменте образования Тюмени составили алгоритм.

Как родители могут понять, что ребенок подвергается травле?

Анна Ткач, психолог Городского центра медпрофилактики Екатеринбурга: Поведение, как правило, резко меняется. Был активный - стал отстраненный, молчаливый, старается уединиться, мало общается с друзьями. Днем вялый, квелый, хочет спать. Или наоборот, был тихоня, и вдруг пошла агрессия, двигательная активность, может начать плакать, кричать или проявлять другие негативные эмоции "на ровном месте".

Когда сидит в телефоне, понаблюдайте за лицом - невозможно читать угрозы бесстрастно. Психика и физиология очень тесно связаны, могут начаться психосоматические проявления: болит голова, живот, потерян аппетит, сон. Все это проявления стресса, в котором находится ребенок.

За что реально можно привлечь к ответственности: за фотожабу, троллинг (провокации), флейминг (публичные оскорбления), хейтинг (негативные комментарии и иррациональную критику)?

Михаил Хохолков: Для юристов важна не терминология, а состав деяния. Возьмем оскорбление - свежая редакция статьи 5.61 КоАП от 30 декабря 2020 года говорит, что оскорбление - это унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. Фотожабу, мем вполне можно квалифицировать как оскорбление в определенной ситуации. Потому что оно не обязательно словесное, может быть аудиовизуальным, комбинированным.

Следующее - клевета, распространение заведомо порочащих, недостоверных сведений. Если раньше это было исключительно уголовное правонарушение, то с 2021 года еще и административное. Когда оскорбляют ребенка из-за бедности, плохой одежды или из-за того, что модный телефон ему родители купить не могут, то это можно трактовать как нарушение неприкосновенности частной жизни, поскольку распространяются сведения о финансовом благополучии семьи.

Возбуждение ненависти и вражды - такие статьи уже были в Уголовном кодексе, равно как и унижение человеческого достоинства. Новинка в том, что теперь можно привлечь к ответственности лиц, которые распространяются подобные сведения не в отношении конкретной персоны, а неопределенной группы лиц. Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена за доведение до самоубийства и организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства.

Самое сложное - собрать доказательства. Как это сделать?

Наталья Сидоркина, член правления Нотариальной палаты Свердловской области: Обеспечение доказательств - одно из нотариальных действий, спрос на которое растет ежегодно на 15-20 процентов. В данном случае родители могут обратиться с заявлением к нотариусу, даже без ребенка, и попросить зафиксировать информацию, размещенную на определенной странице либо на каком-то носителе. При необходимости предоставляют пароли, логины. Нотариус в присутствии заявителей описывает, на какую страничку он зашел, на каком компьютере или гаджете, в каком поисковике. Делает скриншоты каждого этапа. Конечный документ - бессрочный протокол осмотра доказательств, который можно отнести в суд.

Если информация написана на иностранном языке, это тоже фиксируется, мы привлекаем дипломированных переводчиков. Аудиозаписи, видеоролики, фото на портале - доказательством выступает все. Данные перекидывают на цифровой носитель (карту памяти, диск, флешку). Это считается приложением к протоколу и хранится в двух экземплярах, один у нотариуса, второй выдается на руки заявителям. Более того, с декабря 2020 года нотариус имеет право заверять доказательства удаленно и высылать гражданам протокол.

Можно урегулировать конфликт в досудебном порядке?

Александр Загайнов, консультант аппарата уполномоченного по защите прав человека в Свердловской области: Можно привлечь медиаторов. Это независимые посредники, которые помогают разрешать конфликты и возмещать нанесенный ущерб, не доводя дело до суда.

Осенью в Госдуме рассмотрят инициативу о внедрении института судебного запрета: организатору травли запретят общаться с жертвой. Как вы к этому относитесь?

Александр Загайнов: Механизм довольно интересный, на Западе он широко применяется. Возможно, будет помогать и в России, но, в основном, в тех случаях, когда идет целенаправленная, организованная травля.

Подробнее читайте в номере "РГ-Неделя" от 9 июня".