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01.06.2021 12:39
Рубрика: Культура

Режиссер Соня Карпунина снимет фильм "Хочу замуж"

Текст: Сусанна Альперина
В Калининграде начались съемки романтической комедии "Хочу замуж" с Милошем Биковичем, Кристиной Асмус, Сергеем Гилевым и Мариной Александровой в главных ролях. Режиссер - Соня Карпунина, заявившая о себе в предыдущих фильмах как талантливая и неординарная личность. По сюжету фильма у главной героини журналистки Любы все идет по плану: работа ведущей на телеканале, успешный и богатый жених Роберт. План летит в тартарары, когда у Любы разряжается телефон и она просит позвонить с мобильного у случайного прохожего.

Съемки продлятся до середины лета и пройдут также в Москве. На большой экран фильм "Хочу замуж" выйдет 14 февраля 2022 года.

Фото: Роман Адлер/Кинофильм "Волоколамское шоссе"
В Подмосковье начались съемки фильма "Волоколамское шоссе"

"Четыре года мы пытались запустить проект - это был сложный путь, долгий кастинг. Нам хотелось найти актеров, которые очаруют и мужскую, и женскую аудитории. Но главное - будут хорошо чувствовать комедийный жанр и смогут воплотить наших героев, Сергея и Любу. Потом были поиски натуры в Калининградской области. Мы искали самые красивые локации, которые отвечали бы художественной концепции фильма. Это был интересный путь. Я всегда верила в проект и рада, что все случилось", - говорит Соня Карпунина.

Милош Бикович - известный актер и один из продюсеров картины - говорит о проекте следующее (цитируется по релизу, присланному в "РГ"): "Я третий раз в жизни в Калининграде, это место поражает меня своей красотой. И именно здесь мы снова работаем с командой, с которой сделали не один успешный проект: комедии "Холоп" и "Отель "Белград", телесериал "Отель Элеон". Мы очень стараемся и из этого проекта сделать интересный фильм для наших дорогих зрителей". По его словам, отдельное удовольствие ему приносит работа с Соней Карпуниной и Кристиной Асмус.

Продюсеры фильма также Алена Кремер ("Я худею", "Дракулов"), Георгий Шабанов ("Как я стал русским", "Гуляй, Вася!", "Завтрак у папы"). Креативный продюсер - Клим Шипенко ("Текст", "Холоп", "Салют-7"). Съемками занимается Peak Media в партнерстве с видеосервисом START. Прокатчик картины - "Централ Партнершип".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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