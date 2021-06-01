С 1 июля родовой сертификат может начать оформляться только в электронном виде. Благодаря этому женщинам не придется самостоятельно предоставлять его в медицинские учреждения, а некоторые пособия и выплаты, которые полагаются беременным и после рождения ребенка, в дальнейшем смогут назначаться автоматически. Проект приказа минздрава о внедрении электронного документа сейчас проходит общественное обсуждение.

В ведомстве пояснили, что родовой сертификат - это прежде всего документ, благодаря которому будущие мамы могут на бесплатной основе выбрать учреждения для ведения беременности, родов, а также поликлинику, где станет наблюдаться новорожденный. Все расходы медорганизациям возмещает Фонд социального страхования, а электронная форма сертификата упростит обмен информацией между ними.

В минздраве уточнили, что заполняться и храниться такой документ будет в единой информационной системе Фонда социального страхования - "Соцстрах", поэтому всю информацию о том, что беременная встала на учет в женской консультации или о том, что состоялись роды, фонд получит автоматически, благодаря чему без задержек оплатит медицинским организациям их услуги.

Система опробована в восьми пилотных регионах. В 2020 году от бумажных родовых сертификатов отказались в Астраханской, Белгородской, Калининградской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, Башкортостане и Ямало-Ненецком автономном округе.

В заполнении документа, по сути, ничего не меняется. Ему по аналогии с бумажным присваивается уникальный номер, а затем туда вносятся нужные сведения. В электронной версии родового сертификата предусмотрен бланк, который заполняется врачами женской консультации, роддома и детской поликлиники, где проводятся профосмотры ребенка. Оформить документ по-прежнему можно, начиная с 30 недель беременности (в случае многоплодной беременности - с 28 недель) в поликлинике по месту жительства женщины. Для этого необходимо предоставить паспорт, медицинский полис и СНИЛС (или уведомление о регистрации в системе индивидуального учета).

В Фонде социального страхования отмечают, что внедрение электронного родового сертификата будет способствовать и проактивному назначению некоторых пособий, то есть начисляться они будут без заявлений и обращений за ними. Например, будущая мама получит выплату автоматически по факту постановки на учет в женской консультации в ранние сроки беременности или сразу после рождения ребенка женщине начислят единовременное пособие, сегодня это 18 886,32 рубля.

Благодаря электронным родовым сертификатам пособия будут начисляться без заявлений

Также с 2022 года Фонд социального страхования переходит на беззаявительные выплаты по больничным благодаря тому, что и лист временной нетрудоспособности тоже становится электронным. Уже сегодня пособие по нему переводится напрямую работнику без отвлечения средств работодателя, однако обращаться за ним пока приходится через свою организацию. В дальнейшем участие работодателя совсем не потребуется, деньги придут автоматически, как только больничный лист будет закрыт. Электронный лист нетрудоспособности выдают свыше 90% медучреждений. В минздраве сообщили, что всего до конца года электронными станут более пятидесяти различных медицинских документов.