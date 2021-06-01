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01.06.2021 16:38
Рубрика: Происшествия

Рослесхоз заявил о сокращении площади лесных пожаров

Текст: Алексей Дуэль
За прошедшие пять месяцев в стране зафиксировано 4,6 тысячи лесных пожаров, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда произошло 5,4 тысячи возгораний в лесах. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза. Площадь, пройденная огнем, за год сократилась еще больше - в 1,6 раза.

"Добиться положительных сдвигов удалось во многом благодаря оперативному реагированию на пожары, - заявили в Рослесхозе. - С начала года возгорания возникли в 62 регионах страны. Из них в тридцати все эти пожары тушат в первые сутки. При этом в целом по России оперативность тушения в первые сутки составляет 87,4%, что на 13,2% больше, чем в прошлом году".

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В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" регионы с начала года смогли за счет бюджета приобрести 4,5 тысячи единиц техники для тушения лесных пожаров. Это оборудование пополнило арсенал пожарных формирований. За предыдущие два года в рамках федерального проекта были закуплены еще 26 тысяч единиц техники.

За минувшие сутки был ликвидирован 51 лесной пожар, добавили в Рослесхозе. Продолжаются работы по тушению еще 48 возгораний. В них задействованы 1,6 тысячи человек, почти три сотни единиц техники, восемь воздушных судов. Еще 25 единиц авиатехники задействованы в мониторинге ситуации в лесах.

Особый противопожарный режим действует в 47 регионах страны. Он предусматривает запрет посещения лесов, также нельзя жечь костры, мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. Информацию об ограничениях в конкретном регионе можно найти на официальном сайте регионального лесного ведомства.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство Минприроды Рослесхоз Лесные пожары

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