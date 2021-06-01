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Текст:   Марина Трубилина 
11:50 01.06.2021

Росреестр зарегистрировал первую межрегиональную сделку с участием нотариусов

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Первую дистанционную сделку с недвижимостью, оформленную через нотариусов, зарегистрировал Росреестр.

Продавец и покупатель, находящиеся в разных регионах, совершили все процедуры удаленно, благодаря электронному взаимодействию Росреестра и Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Фото: Photoxpress
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Продавец и покупатель находились в разных регионах - в Краснодарском крае и в Амурской области, где в городе Белогорске расположена продававшаяся квартира. Сначала участники сделки подали документы нотариусам, которые далее связались между собой через Единую информационную систему нотариата и удостоверили сделку. Каждый из участников подписал документы простой электронной подписью на специальном планшете. После этого нотариус Краснодарского края направил электронный пакет документов на регистрацию в Росреестр.

"Дорожная карта" по развитию информационного взаимодействия была подписана Росреестром и Федеральной нотариальной палатой в середине мая. К концу 2022 года срок регистрации прав по нотариально удостоверенным сделкам планируется сократить до нескольких минут, сообщила замруководителя Росреестра Елена Мартынова. Такой механизм оформления сделок существенно экономит время и финансы клиентов, исключает затраты на передвижение между городами для совместного присутствия на сделке, подчеркнула она.

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