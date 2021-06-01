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01.06.2021 20:04
Рубрика: Власть

Больше чем друзья

Россия и Китай отмечают 20-летие подписания Договора о добрососедстве
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(8470)
Дружба между Китаем и Россией должна стать традицией, а отношения между странами выдержали все испытания нового времени. Об этом заявили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Ван И в ходе 6-й Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", организованной Российским советом по международным делам (РСМД) и Китайской академией общественных наук (КАОН).

Мероприятие приурочено к празднованию 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР. Всеобъемлющее партнерство РФ и КНР больше чем просто военно-стратегический союз, отметил Лавров. Он подчеркнул, что подписанный в 2001 году договор позволил без создания формального военно-политического союза сформулировать правовую основу для самой тесной координации в стратегически важных вопросах, затрагивающих коренные интересы наших государств.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Это без преувеличения исторический международно-правовой акт, который зафиксировал формирование новой модели наших межгосударственных связей", - заявил глава МИД России. По его словам, за два десятилетия взаимный товарооборот увеличился в 13 раз - с 8 до 104 миллиардов долларов по итогам 2020 года. При этом продолжается работа по 70 проектам на общую сумму более 120 миллиардов долларов. Почти 10 лет успешно функционирует российско-китайский нефтепровод, совсем недавно был запущен газопровод "Сила Сибири". В российской Арктике с участием китайских партнеров реализуются крупнейшие проекты.

В российской Арктике с участием китайских партнеров реализуются крупнейшие проекты

Ван И, со своей стороны, заявил: "Как надежный товарищ, Китай с российскими друзьями, будет идти в том направлении, которое указали руководители страны, и укреплять наше сотрудничество и взаимное доверие. И вместе идти к возрождению двух великих наций, двигаясь к сообществу единой судьбы", - заявил глава МИД КНР.

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