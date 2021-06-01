Новости

Совфед рассмотрит заявление об отставке Михаила Меня 11:24
Bloomberg: Меркель отправила делегацию в США обсуждать "Северный поток-2" 11:21
Госдума приняла закон о бесплатном подключении населения к газу 11:15
Цены на нефть марки WTI поднялись выше 68 долларов за баррель 11:10
Toyota рассказала, когда представит новый Land Cruiser 300. Уже очень скоро 11:02
Россиян ждет единственная короткая неделя летом 11:01
Северный флот проведет осенью в Арктике стратегические военные учения 10:50
В Москве зафиксировано самое холодное начало лета за последние полвека 10:46
Россияне смогут оформить eSIM с помощью биометрии 10:44
Следователь просит суд продлить арест Фургала до одного года 10:36
Су-57 сможет управлять четырьмя дронами "Охотник" 10:35
В АТОР назвали стоимость забронированных в Турцию туров на июнь 10:27
Названы самые дешевые квартиры в Москве 10:14
Ван И: Дружба между Китаем и Россией должна стать традицией 10:05
Получатели пособий смогут бесплатно застраховать детей от онкозаболеваний 10:05
Генпрокуратура может получить право представлять РФ в международных судах 09:57
Братьев и сестер возьмут в одну школу независимо от прописки 09:54
В детских технопарках начинаются летние курсы и образовательные смены 09:54
Россия проводит военную инспекцию в Эстонии 09:53
Вакцина "КовиВак" появилась в Москве 09:45
Собянин: В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов 09:34
В Китае выявлен первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 09:19
В Парке Горького откроется фестиваль "Большая перемена" 09:00
YouTube изменил условия пользования 08:51
Эксперт пояснил, нужно ли прививаться от COVID-19 курильщикам 08:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 09:53
Рубрика: Власть

Россия проводит военную инспекцию в Эстонии

Текст: Александр Степанов

Российские специалисты проводят военную инспекцию одного из районов в Эстонии. Как заявил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, инспекция проходит с 31 мая по 3 июня в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Рыжиков отметил, что инспекция проводится для определения масштабов военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению, которая осуществляется в пределах указанного района. Площадь района, где будут работать российские инспекторы, будет охватывать около 10 тысяч квадратных метров.

Шойгу рассказал о нарастании военных угроз на западном направлении

Российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны. Кроме того, они получат брифинги о находящихся в районе формированиях и воинских частях, а также о военной деятельности, проводимой в районе.

Инспекция проходит на фоне стартовавших в Эстонии учений НАТО "Весенний шторм". Маневры проходят с 17 мая по 5 июня. В них участвуют 7 тысяч военных из Эстонии, США, Великобритании, а также из Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании.

Власть Безопасность Армия В мире Европа Эстония Россия и НАТО

Главное сегодня

Россия возобновит авиасообщение с рядом стран и увеличит число рейсов
Вступил в силу закон о просветительской деятельности
В России предложили ввести отцовский капитал
В СП назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году
В МИД России объяснили восстановление военной инфраструктуры в Арктике
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях