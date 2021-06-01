Россияне смогут оформить eSIM с помощью биометрии

Россияне смогут оформить eSIM с помощью биометрических данных. С 1 июня вступил в силу закон, который разрешает заключить договор об оказании услуг связи удаленно с помощью единой биометрической системы (ЕБС).

Через ЕБС можно оформить eSIM у сотового оператора Tele2, в системе также заинтересованы eSIM "ВТБ мобайл" и "Сбер Мобайл", пишут "Известия". Абоненты МТС сейчас могут оформлять электронную сим-карту через сайт сотового оператора, подтвердив личность на портале "Госуслуги".

Использование ЕБС для заключения договоров связи защищено в соответствии с требованиями регуляторов в сфере информационной безопасности: данные будут передаваться по специально организованным каналам связи, а биометрические и персональные сведения храниться раздельно - в ЕБС и ЕСИА соответственно, считают в Минцифры. Для идентификации пользователя используются лицо и голос, а также специальная технология, которая гарантирует, что на изображении присутствует живой человек.

С 1 июня "ВТБ мобайл" запустил сервис доставки SIM-карт до клиента. Воспользоваться этой услугой можно через мобильное приложение и интернет-банк.