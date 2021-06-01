Новости

Совфед рассмотрит заявление об отставке Михаила Меня 11:24
Bloomberg: Меркель отправила делегацию в США обсуждать "Северный поток-2" 11:21
Госдума приняла закон о бесплатном подключении населения к газу 11:15
Цены на нефть марки WTI поднялись выше 68 долларов за баррель 11:10
Toyota рассказала, когда представит новый Land Cruiser 300. Уже очень скоро 11:02
Россиян ждет единственная короткая неделя летом 11:01
Северный флот проведет осенью в Арктике стратегические военные учения 10:50
В Москве зафиксировано самое холодное начало лета за последние полвека 10:46
Россияне смогут оформить eSIM с помощью биометрии 10:44
Следователь просит суд продлить арест Фургала до одного года 10:36
Су-57 сможет управлять четырьмя дронами "Охотник" 10:35
В АТОР назвали стоимость забронированных в Турцию туров на июнь 10:27
Названы самые дешевые квартиры в Москве 10:14
Ван И: Дружба между Китаем и Россией должна стать традицией 10:05
Получатели пособий смогут бесплатно застраховать детей от онкозаболеваний 10:05
Генпрокуратура может получить право представлять РФ в международных судах 09:57
Братьев и сестер возьмут в одну школу независимо от прописки 09:54
В детских технопарках начинаются летние курсы и образовательные смены 09:54
Россия проводит военную инспекцию в Эстонии 09:53
Вакцина "КовиВак" появилась в Москве 09:45
Собянин: В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов 09:34
В Китае выявлен первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 09:19
В Парке Горького откроется фестиваль "Большая перемена" 09:00
YouTube изменил условия пользования 08:51
Эксперт пояснил, нужно ли прививаться от COVID-19 курильщикам 08:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 10:44
Рубрика: Экономика

Россияне смогут оформить eSIM с помощью биометрии

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россияне смогут оформить eSIM с помощью биометрических данных. С 1 июня вступил в силу закон, который разрешает заключить договор об оказании услуг связи удаленно с помощью единой биометрической системы (ЕБС).

Фото: iStock
В Минфине назвали утечку биометрии "самым страшным, что может произойти"

Через ЕБС можно оформить eSIM у сотового оператора Tele2, в системе также заинтересованы eSIM "ВТБ мобайл" и "Сбер Мобайл", пишут "Известия". Абоненты МТС сейчас могут оформлять электронную сим-карту через сайт сотового оператора, подтвердив личность на портале "Госуслуги".

Использование ЕБС для заключения договоров связи защищено в соответствии с требованиями регуляторов в сфере информационной безопасности: данные будут передаваться по специально организованным каналам связи, а биометрические и персональные сведения храниться раздельно - в ЕБС и ЕСИА соответственно, считают в Минцифры. Для идентификации пользователя используются лицо и голос, а также специальная технология, которая гарантирует, что на изображении присутствует живой человек.

С 1 июня "ВТБ мобайл" запустил сервис доставки SIM-карт до клиента. Воспользоваться этой услугой можно через мобильное приложение и интернет-банк.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры

Главное сегодня

Россия возобновит авиасообщение с рядом стран и увеличит число рейсов
Вступил в силу закон о просветительской деятельности
В России предложили ввести отцовский капитал
В СП назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году
В МИД России объяснили восстановление военной инфраструктуры в Арктике
Роспотребнадзор объяснил, может ли интернет-магазин менять цену товара
Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска