Ростех создаст опытный образец парашюта для космического корабля "Орел" к 2023 году

Первый запуск космического корабля "Орел" без космонавтов на борту запланирован на 2023 год с космодрома Восточный. Стыковка корабля в этот полет с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет без космонавтов с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля начнутся с 2025 года.

В августе прошлого года в рамках форума "Армия-2020" гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков рассказал, что идут летные испытания парашюта с весовым макетом для корабля "Орел". Опытно-конструкторская работа - трехкупольная парашютная система для космического корабля "Орел" - ведется в соответствии с графиком.

Пилотируемый корабль "Орел" строится в РФ для использования в лунной программе, первый полет без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, а с 2028 года планируется начать на нем полеты на Луну.

В соответствии с техническим заданием штатный экипаж корабля "Орел" составляет четыре человека, автономный полет корабля занимает до трех суток к околоземной орбитальной станции или до десяти суток к Луне. Возможно выполнение и автономных полетов в околоземном космическом пространстве с численностью экипажа два человека на 30 суток.