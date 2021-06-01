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01.06.2021 16:45
Рубрика: Общество

Ростех создаст опытный образец парашюта для космического корабля "Орел" к 2023 году

Текст: Наталия Ячменникова
Опытный образец парашютной системы для космического корабля "Орел" будет готов в 2023 году. Об этом сообщил во вторник журналистам глава холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" Игорь Насенков в кулуарах съезда Союза машиностроителей России. "Опытный образец у нас будет полностью готов в 2023 году. Дальше по заказу Роскосмоса, когда он скажет, начнем поставки. Все зависит от самого финишного объекта [корабля "Орел"]. Сейчас идет в графике", - цитирует его слова ТАСС.
Фото: Роскосмос/ Ростех Фото: Роскосмос/ Ростех
Фото: Роскосмос/ Ростех

Первый запуск космического корабля "Орел" без космонавтов на борту запланирован на 2023 год с космодрома Восточный. Стыковка корабля в этот полет с МКС не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет без космонавтов с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля начнутся с 2025 года.

Парашютная система для нового корабля "Орел" проходит летные испытания

В августе прошлого года в рамках форума "Армия-2020" гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков рассказал, что идут летные испытания парашюта с весовым макетом для корабля "Орел". Опытно-конструкторская работа  - трехкупольная парашютная система для космического корабля "Орел" - ведется в соответствии с графиком.

Пилотируемый корабль "Орел" строится в РФ для использования в лунной программе, первый полет без экипажа запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, а с 2028 года планируется начать на нем полеты на Луну.

В соответствии с техническим заданием штатный экипаж корабля "Орел" составляет четыре человека, автономный полет корабля занимает до трех суток к околоземной орбитальной станции или до десяти суток к Луне. Возможно выполнение и автономных полетов в околоземном космическом пространстве с численностью экипажа два человека на 30 суток.

Общество Космос Освоение Луны

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