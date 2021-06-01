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01.06.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль взлетел в рейтинге 36 основных мировых валют

Текст: Георгий Панин
В мае российская валюта продолжила укрепляться, однако темпы роста уменьшились. Специально для "Российской газеты" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин определил основные факторы укрепления нацвалюты:
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

- По итогам месяца рубль сумел существенно улучшить свое положение в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару с начала года, подскочив до 12 места с 22, достигнутого по итогам апреля.

Названа валюта, которая сейчас выгоднее доллара

Восходящей динамике рубля способствовала относительно дорогая нефть, котировки которой остаются недалеко от двухлетних вершин. Другие сырьевые товары также находятся около или выше докризисных уровней, обеспечивая высокую экспортную выручку. Это всегда выступало одним из главных фундаментальных факторов укрепления российской валюты.

Геополитический негатив, который в предыдущие месяцы препятствовал укреплению рубля, сошел на нет. Более того, благодаря анонсированию встречи президентов России и США, а также официальному подтверждению мероприятия, назначенного на середину июня, появилась надежда на улучшение двухсторонних отношений.

Конечно, мало кто ожидает по итогам саммита существенного и быстрого прогресса в этом направлении. Однако сам факт его организации свидетельствует о желании США двигаться по пути меньшей конфронтации.

Тем не менее, этот позитив не смог привлечь иностранных инвесторов на российский долговой рынок. В первой половине месяца он находился под давлением, после чего замер в узком диапазоне. Вероятно, это стало одной из основных причин достаточно скромной реакции рубля на благоприятную рыночную и геополитическую обстановку.

Давление на ОФЗ оказывают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ из-за усиления инфляционной тенденции. На прошлой неделе годовая инфляция обновила пятилетний максимум, превысив мартовский пик в 5,8 процента. На этом фоне увеличилась вероятность еще одного повышения ключевой ставки по итогам ближайшего заседания Банка России 11 июня.

Если по итогам саммита Россия-США не появится четких признаков сближения сторон хотя бы по одному из ключевых вопросов двухсторонней повестки, это способно вызвать определенное разочарование инвесторов. Однако вряд ли рубль уйдет существенно ниже текущих уровней. Хотя в моменте может испытать умеренное снижение по факту свершения ожидавшегося события. К тому же многие инвесторы ставили на более ощутимое укрепление рубля, и не дождавшись этого, могут восстановить или нарастить позиции в инвалюте.

Фото: iStock
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В целом спокойствие рубля обусловлено достижением сбалансированного курса. Он отражает стабилизацию геополитического фактора, а также текущие внутренние и внешние финансово-экономические условия. В частности, рублевая стоимость барреля Brent остается немного выше уровня 5 тысяч рублей. Эта цена является комфортным, с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний.

Поэтому, без существенного изменения факторов, влияющих на долгосрочную перспективу сырьевого рынка, а также в целом глобальных рисковых активов, вряд ли рубль продемонстрирует устойчивое направленное движение.

Естественно, что геополитические тренды продолжат играть значимую роль в динамике российской валюты. Но сейчас и они демонстрируют стабилизацию и приобретают позитивный вектор. Это способно защитить рубль даже от серьезных кратковременных просадок мировых рынков, если они не перерастут в более серьезную тенденцию.

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