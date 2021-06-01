Русист из Турции: Онлайн не мешает проявлению чувства единства

"Необходимо быть преданным своему делу человеком, чтобы онлайн-обучение продолжало бы оставаться таким же живым и теплым, как воочию. И любить не на словах, а на деле свой предмет - русский язык, своих учеников, свой труд. И пусть твой подопечный сидит сейчас перед экраном компьютера и даже порой отвлекается от процесса обучения, если вы заодно, он рядом - на расстоянии руки", - пишет в своем эссе "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?" русист из Турции Наталья Тихомирова.

С чувством грусти Наталья, преподаватель русского языка из турецкого города Бурса, вспоминает былые беззаботные времена, когда свободно гуляли, работали, веселились. "Кто бы мог подумать, что идущий навстречу тебе человек с признаками нездоровья будет так пугать тебя?!" - огорченно пишет она в своем эссе. Однако педагог считает, что именно поиск возможностей продвижения "великого и могучего" стал для русистов шансом и двигателем прогресса.

По второму образованию Наталья - педагог-логопед. Эти знания помогают во время работы с детьми и изучения русской фонетики со взрослыми. Турки с точностью улавливают и передают звуки, которые слышат. Хорошее произношение - возможность занять должность в ведущих фирмах в России и других странах. Они не боятся сменить одну работу на другую. Одни учатся, чтобы поступить в университет в России, другие, чтобы почитать классиков на языке оригинала, а третьи - чтобы общаться с родителями жены, рассказывает педагог.

Больше всего на удаленке ей помог опыт мамы-русиста из Украины.

Мама Натальи как-то вела дистанционный урок для своего ученика из Москвы. Годовалая сестра мальчика, едва научившаяся ходить, сильно упала. Мальчишка вскочил, побежал, вернулся весь в слезах, растерянный, испуганный, жалкий. Когда же ученик по ту сторону экрана уже пришел в себя, то увидел, что педагог тоже плачет, вытирая ладонями мокрое лицо. Посидели молча, затем решили, что лучше будет еще раз сходить и убедиться, что с малышкой все в порядке. Самое важное, что поняла из этой истории Наталья: онлайн не мешает проявлению чувства единства. Можно и через экран компьютера преодолеть все преграды и расстояния, возраст и статус. Главное, чтобы был мотив и сильное желание научить и научиться.