Сергей Шойгу оценил эффективность системы обеспечения ВКС

Во вторник на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за последние пять лет в космические войска, а также части противовоздушной и противоракетной обороны России поступили 536 единиц вооружения и техники.

Министр напомнил, в январе - феврале была проведена оценка системы материально-технического обеспечения космических войск и войск ПВО - ПРО. Такая комплексная проверка проводилась в ВКС впервые с момента их создания в 2015 году. Под нее попали 40 процентов воинских формирований. Особое внимание в ходе инспекции уделили условиям службы и быта военнослужащих и членов их семей. "Проверка показала, что действующая система МТО позволяет Воздушно-космическим силам решать стоящие перед ними задачи", - сделал вывод Шойгу.

Он уточнил, что в космических войсках и войсках ПВО - ПРО ежегодно обслуживают и ремонтируют более 3,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, там построили свыше 200 объектов социально-бытового и материально-технического назначения. "Личный состав полностью обеспечен обмундированием, питанием и предметами быта", - подытожил министр обороны.